Seit 31. August ist die L478 in Richtung Fischbach voll gesperrt, für etwa drei Monate. Die knapp fünf Kilometer lange Baustelle wurde eingerichtet, Böschungen wurden gemäht, Waldwege abgesperrt, Drainagen werden verlegt. So weit, so gut. Doch die Anlieger der Baustelle ärgern sich bereits jetzt. Allerdings nicht über die Arbeiten.

Viele Autofahrer ignorieren offensichtlich die großräumig ausgeschilderte Umleitung und versuchen, trotzdem irgendwie durchzukommen. Sehr zum Leidwesen der Anwohner, von denen