Ab dem Frühjahr sollten Pendler im Landkreis für manche Routen mehr Zeit einplanen. Dann werden an wichtigen Verbindungen Bagger anrollen. Beispielsweise an der B10 bei Hauenstein, an der B427 bei Busenberg und an der B270 nahe der Biebermühle. Die Liste des Landesbetriebs Mobilität ist aber noch länger.

Die ganz großen Baustellen werden im neuen Jahr auf der B10 noch nicht eingerichtet werden: Bis der vierspurige Ausbau zwischen Hinterweidenthal und Hauenstein fortgesetzt wird, dauert