Am Sickingen-Gymnasium Landstuhl wird gebaut. Deshalb werden Oberstufen-Schüler seit mehreren Jahren in Wallhalben unterrichtet. Diese Ausweichlösung hat nun länger Bestand.

Fast zwei Jahre müssen die Grundschüler und voraussichtlich auch die Kita-Kinder in Wallhalben noch warten, bis sie in die Räume der ehemaligen Realschule einziehen können. Das Gebäude wird seit Sommer 2022 von der Oberstufe des Sickingen-Gymnasiums Landstuhl genutzt, da am Standort in der Sickingenstadt Bau- und Sanierungsarbeiten laufen. Wegen Verzögerungen auf der Baustelle verschiebt sich die geplante Rückkehr nach Landstuhl auf Ende 2027.

Um den Unterricht während der Bauphase nicht durch Lärm und Provisorien zu beeinträchtigen, hat der Landkreis Kaiserslautern ab Sommer 2022 das seit einigen Jahren leerstehende Schulgebäude in Wallhalben vom Nachbarkreis Pirmasens angemietet. Die „Franz-von-Sickingen-Schule“ wurde 1975/76 von der damaligen Verbandsgemeinde Wallhalben errichtet und war zunächst eine organisatorisch verbundene Grund- und Hauptschule mit mehr als 700 Schülerinnen und Schülern aus zwölf Ortsgemeinden in 23 Klassen.

Kreistag findet keine Alternative

In den Jahren 1995 und 2002 kamen zwei Erweiterungsbauten hinzu, die zur Auszeichnung als „Ökologische Schule“ beitrugen. 2004 startete der Ganztagsbetrieb, mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 wurde die Einrichtung zur Realschule plus umgewandelt. Im Sommer 2018 wurde die Schule wegen stark sinkender Schülerzahlen geschlossen. Die Gebäude wurden vom Landkreis Südwestpfalz inzwischen wieder an die neue Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben übertragen.

Statt auf Container auszuweichen, werden die Schülerinnen und Schüler der Klassen zehn bis 13 des Sickingen-Gymnasiums täglich mit gecharterten Bussen von ihren Wohnorten zur „Zweigstelle“ in Wallhalben gebracht. Dort fanden sie eine funktionierende Schule vor, die nahezu allen Anforderungen entsprach. Der damalige stellvertretende Schulleiter Frank Dick sprach beim Einzug von einem „Glücksfall“ für Schülerschaft und fürs Kollegium, der neue Schulleiter Philipp Wehmann teilt diese Einschätzung.

Die verlängerte Nutzung in Wallhalben ist für die Lehrkräfte daher keine „Katastrophe“, auch wenn die Entfernung zwischen den Standorten zusätzliche Belastungen mit sich bringt. Viele Lehrkräfte unterrichten aufgrund ihrer Fächerkombination an beiden Orten – in Landstuhl und in Wallhalben.

Verlängerung des Mietvertrags?

Zwischenzeitlich prüfte der Kreistag Kaiserslautern die Möglichkeit, die rund 300 Oberstufenschüler früher aus Wallhalben abzuziehen. Vorgesehen war zunächst die damals leerstehende frühere Berufsbildende Schule „Haus Nazareth“ in Landstuhl. Die Anzahl der verfügbaren Räume erwies sich jedoch als zu gering; die Idee wurde verworfen, zusätzliche Container aufzustellen.

Der Unterricht der Oberstufe findet daher bis auf Weiteres in Wallhalben statt. Ob die reguläre Laufzeit des Mietvertrags für den Umzug ausreicht oder eine der zweimal möglichen Verlängerungen um jeweils vier Monate nötig wird, kann der neue Erste Beigeordnete des Landkreises Kaiserslautern, Jan Schneider, noch nicht sagen. Der Verbandsgemeinderat Thaleischweiler-Wallhalben hatte bereits 2021 beschlossen, dass anschließend die Grundschüler in das Gebäude einziehen sollen. Ob auch die Kinder der Wallhalber Kita dort unterkommen, ist noch nicht abschließend geklärt.