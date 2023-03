Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wolfgang Fuhrmann aus Maßweiler ist sauer über Müll, der einfach so in den Wald gekippt wurde. An mehreren Stellen entlang des Keltenpfades hat er Müllhaufen entdeckt: Plastik, Glas, Bauschutt und anderes. Die Kreisverwaltung kennt diese wilden Deponien, aber sie hat derzeit alle Hände voll zu tun mit ähnlichen Fällen. Vielleicht sogar wegen Corona.

„Ich bin über Winter mit meiner Tochter und meiner Frau viele Teile des Keltenpfades