Zwei geplante Bauprojekte und deren Baustart sind ein Dauerthema in Waldfischbach-Burgalben: die geplante neue Aldi-Filiale im Ortsteil Burgalben und das geplante Seniorenheim mit betreutem Wohnen im Ortsteil Waldfischbach.

Sachstand beim Seniorenwohnenprojekt, das die Schenk-Gruppe aus Pirmasens in Waldfischbach-Burgalben plant, sei, dass laut Manfred Schenk die Vorbereitungen für die Projekte auf Hochtouren laufen. Im Oktober, wenn wieder Bäume gefällt werden dürfen, sollen die Arbeiten für das Seniorenheim, das hinter dem Alten Rathaus gebaut wird, beginnen, teilte Waldfischbach-Burgalbens Bürgermeister Michael Oestreicher (BWB) mit.

Kostenfragen noch zu klären

Seit Juni liegen wie berichtet die erforderlichen Baugenehmigungen vor. Sowohl für das Seniorenwohnheim wie auch für das geplante Bauvorhaben betreutes Wohnen auf dem Platz, auf dem noch die Brandruine des früheren Hotel Martin steht. Hier gibt es noch einige Hürden, die es juristisch aus dem Weg zu räumen gilt. Es geht um die entstandenen Kosten im Zusammenhang mit den Aufräum- und Sicherungsarbeiten nach dem Brand, die der Landkreis Südwestpfalz veranlasst hat. Hier gibt es noch Klärungsbedarf zwischen der Schenk-Gruppe und den vormaligen Eigentümern der Immobilie. Die Schenk-Gruppe hoffe, dass diese bis September geklärt seien und parallel zu den startenden Arbeiten am Seniorenwohnheim auch die Abrissarbeiten am abgebrannten Hotelgebäude beginnen können, informierte Oestreicher.

Aldi-Markt: Unterlagen auf dem Weg

Zum geplanten Neubau des Aldi-Marktes in der Hauptstraße teilte der zuständige Beigeordnete Herbert Beihl (CDU) mit, dass nun abschließend alle erforderlichen Unterlagen für das notwendige Zielabweichungsverfahren an die zuständige Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd gehen. Man hoffe, dass bis Herbst ein Ergebnis vorliegt. Das Zielabweichungsverfahren ist erforderlich, da nach derzeit geltenden rechtlichen Vorgaben der Bau des Marktes an dieser Stelle nicht zulässig wäre.