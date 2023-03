Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer kann einen der begehrten Bauplätze im Dahner Neubaugebiet „Pirminiusstraße“ bekommen? Und wie teuer sind die Flächen? Auf Antworten darauf warten Bauwillige schon seit geraumer Zeit. In der Stadtratssitzung am Dienstag soll nun darüber entschieden werden.

Der Stadtrat Dahn wird in seiner Sitzung am Dienstag (19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses der Verbandsgemeinde in Dahn, Schulstraße 29) eine Richtlinie festlegen, die die Vergabekriterien