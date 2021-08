In der Schulstraße in Rieschweiler-Mühlbach soll eine bislang unbebaute Grünfläche in Bauland umgewandelt werden. Dem stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig zu. Wie Bürgermeister Peter Roschy erklärt, hat er eine lange Listen von Interessenten für mögliche Bauplätze.

Es gebe viele Bauwillige, die in Rieschweiler-Mühlbach ihr Eigenheim errichten wollen, so Bürgermeister Roschy stolz zu Beginn der Woche. Seitdem die ersten Ideen zu einem weiteren Neubaugebiet ans Tageslicht gekommen sind, haben sich zahlreiche zukünftige Bauherren bei dem Bürgermeister gemeldet. Einen Käufer für den zusätzlichen Bauplatz in der Schulstraße zu finden, dürfte also keine große Herausforderung sein. Das rund 770 Quadratmeter große Gelände ist Eigentum der Gemeinde. Die Fläche reicht für ein Einfamilienhaus.