Die Spekulationen haben ein Ende: Im Baugebiet „Gräfensteiner Park-Teilgebiet Freizeit und Erholung“ sollen 40 neue Bauplätze entstehen. Zehn davon kann die Gemeinde vergeben.

Der Gemeinderat setzte den wilden Spekulationen rund um die neu geplanten Bauplätze im Gräfensteiner Park ein Ende. Der im Jahr 2011 aufgestellte Bebauungsplan beinhaltete 30 Bauplätze. Nun wurden die großen Bauflächen zusammengestrichen und eine neue Einteilung vorgenommen, so dass jetzt 40 Bauplätze zur Erschließung kommen sollen. Für die zusätzlich gewonnenen Plätze stimmte der Investor Peter Schweitzer zu, dass die Gemeinde selbst zehn Bauplätze vergeben kann.

Wilde Spekulationen um Bauplätze

Das Baugebiet „Gräfensteiner Park-Teilgebiet Freizeit und Erholung“ wurde Ende vergangenen Jahres gerodet. Daraufhin schossen die Spekulationen um die begehrten Bauplätze hoch. Zum Ärger von Ortsbürgermeister Timo Bäuerle. Ihn hätten Leute angerufen, die ihm vorgehalten hätten, dass er und die Ratsmitglieder wohl diese Plätze bekämen, berichtete er. Dabei habe er sich in guten Gesprächen mit dem Investor der Bunker Hill Entwicklungs-GmbH Co KG (BHE), Peter Schweitzer, einigen können, dass von den neu zu erschließenden Bauplätzen die Gemeinde über zehn selbst vergeben könne. Die im Bebauungsplan 2011 eingezeichneten 30 Bauplätze wurden in Teilen verkleinert, insgesamt die Aufteilung neu geplant, so dass letztendlich 40 Bauplätze in einer Größenordnung zwischen 600 und 1100 Quadratmetern festgelegt wurden.

Eine Grünfläche, ein Fußweg im rückwärtigen Baugebiet, drei Zufahrtsstraßen in die einzelnen Baubereiche sind eingeplant. Laut Bäuerle soll das Gebiet einen „parkähnlichen Charakter“ erhalten. Man sei gerade dabei, für die zehn der Gemeinde zur Verfügung stehenden Plätze ein Punktesystem zu erarbeiten, war zu erfahren. Etwa nach Familienstand, Kinderanzahl und mehr soll Interessenten einen Bewerbungsbogen auf einer noch eigens einzurichtenden Internetplattform anklicken und ausfüllen können.

Preis steht noch nicht fest

Ein besonderer Vorteil für die erste Änderung des Bebauungsplanes „Gräfensteiner Park, Teilgebiet Freizeit und Erholung“ ist das beschleunigte Verfahren, das hier zur Verwendung kommt. Dies bedeutet im Klartext, dass schneller gebaut werden kann. Investor Peter Schweitzer wies darauf hin, dass mit dem Regenrückhaltebecken ein Teil der Fläche wegfällt. Es sei noch keine Entscheidung über den Quadratmeterpreis gefallen, so Bäuerle und Schweitzer.

Auf erheblichen Widerstand beim Investor stieß der Vorschlag aus dem Gemeinderat, eine Baupflicht für die Bauplätze vorzugeben. Er entwickle keine Euphorie in dieser Sache, betonte Schweitzer, denn „die Erschließung ist relativ unwirtschaftlich und für mich eine richtig große Investition“, sagte er. Die beiden Ratsmitglieder Gunter Wafzig und Florian Cronauer wollten mit ihrer Anregung Spekulanten mit der Baupflicht einen Riegel vorschieben. Die Baupflicht wird jedoch nicht kommen.

Lazarettstraße wird nicht vom Investor saniert

Auch der Einwand von Gunter Wafzig, dass die Lazarettstraße, die hinauf zum Gräfensteiner Park führt, in einem sehr desolaten Zustand sei vom Investor des ehemaligen Konversionsgebietes zu sanieren sei, wurde von Timo Bäuerle abgelehnt. Wafzig befürchtete, dass über diese Straße der Hauptverkehr mit schweren Lkws rollt, die für die Erschließung des neuen Baugeländes notwendig seien – „bis die Häuser stehen, ist die Straße absoluter Schrott“.

Timo Bäuerle erklärte dazu: „Was nicht passieren wird, ist, dass der Investor die Sanierung der Lazarettstraße finanzieren wird.“ Die geschätzten Kosten lägen zwischen 700.000 und 800.000 Euro. Er und Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer als Vorsitzender des Zweckverbandes Gräfensteiner Park seien darüber im Gespräch mit der Landesregierung. Man hoffe, Vertragsfehler aus der Vergangenheit bereinigen zu können und hoffe, dass die Sanierung über einen hohen Landeszuschuss vorgenommen werden könne, so Bäuerle. Schlussendlich befürwortete der Gemeinde einstimmig die Änderung des Bebauungsplanes und die Einleitung eines beschleunigten Verfahrens.