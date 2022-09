Unter sechs Bäumen der Sorte „Henrys Linde“ können die Trulber künftig ihre letzte Ruhe finden. Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung für diese Baumart entschieden. Bürgermeister Harald Hatzfeld hatte ursprünglich an Trauerweiden für den Friedhof gedacht – davon riet jedoch unter anderem der Leiter des Forstamts Westrich Florian Kemkes ab. Die Linden sollen beim Erwerb mindestens drei Meter und am Ende nicht mehr als neun bis zwölf Meter messen. Die jungen Bäume werden mit einem Pfosten gesichert. Rund herum kommen dann die Urnengräber hin.

Vor einiger Zeit war ein Feld unterhalb des Friedhofeinganges an der Kröpper Straße leer geworden. Der Rat widmete das Gelände um, sodass dort Baumgräber entstehen können. Die Standorte für die Bäume und die Gestaltung der Gräber steht ebenfalls schon fest.