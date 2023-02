Am Lemberger Weiher soll der Wald durchforstet werden. Der Revierleiter hat im Bereich der Weiherstraße Totholz und 15 abgestorbene Bäume entdeckt, die wegen der Verkehrssicherung jetzt weg müssen.

Im Gemeinderat erläuterte Bürgermeister Martin Niebuhr, dass am Anwesen Weiherstraße 8 diverse Schäden im Wald festgestellt worden seien. Um den dortigen Zaun nicht zu gefährden, müssten mindestens die genannten 15 Bäume entfernt werden, was bis zu 2000 Euro kosten würde. Niebuhr favorisierte jedoch eine Durchforstung des Waldstücks oberhalb des Weihers, um spätere Beschwerden wegen anderer abgestorbener Bäume zu vermeiden. „Sonst müssen wir in ein paar Jahren dort wieder ran“, so Niebuhr am Donnerstag im Rat. Bei einer Durchforstung könnten die Kosten durch den Verkauf des verwertbaren Holzes gedeckt werden. Vom Weiher aus werde die Durchforstung nicht groß ins Auge fallen, versprach Niebuhr angesichts der Bedenken von Ratsmitgliedern. Es werde kein Kahlschlag vollzogen, betonte der Bürgermeister.