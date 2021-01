Weil die Gemeinde Waldfischbach-Burgalben mehrere Bauplätze nicht los wird, soll das Gelände jetzt attraktiver für Käufer werden. Die Grundstücke am Hang sollen aufgefüllt oder abgetragen werden. Bürgermeister Michael Oestreicher hofft, dass Bauwillige ebene Flächen eher kaufen.

Im Baugebiet Hirtenfeld II verfügt die Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben über elf Bauplätze. „Die zu vermarkten, ist aktuell schwer“, sagt Bürgermeister Michael Oestreicher (BWB). Die Topografie des Geländes erschwere den Verkauf. Bauwillige müssten bei manchen Grundstücken eine erhebliche Menge Erde auffüllen, bei anderen viel Boden abgraben oder teure Planungen für ein Haus zahlen, die die Geländenachteile ausgleichen. Stark betroffen sind sieben der elf Grundstücke.

Nachfrage nach Grundstücken besteht in Waldfischbach-Burgalben. Für die vorhandenen Bauplätze konnte sich in den vergangenen Jahren niemand erwärmen. Wenn aufgefüllt, abgegraben oder sehr spezifisch geplant werden muss, „verteuert das das Bauen für den einzelnen Bauherrn enorm“, nennt Oestreicher als Grund. Mit diesem Problem hatte sich die Gemeinde bereits in der vergangenen Legislaturperiode beschäftigt. Oestreichers Amtsvorgängerin, Anna Silvia Henne (SPD), hatte einen Kostenvoranschlag eingeholt, um das Gelände baureif herzustellen. Die Kosten beliefen sich auf etwa 70.000 Euro.

Gute Erfahrungen damit gemacht

Die Gemeinde hatte in früheren Jahren Grundstücke im Pirminiusring und im Maiblumenweg durch Auffüllungen zur Baureife gebracht. Nachdem sich diese 15 Jahre lang nicht hatten verkaufen lassen, „konnten sie innerhalb kurzer Zeit nach Abschluss der Maßnahme veräußert werden“, erinnert Oestreicher. Deshalb wolle die Gemeinde die Grundstücke im Hirtenfeld II nun in Abstimmung mit der Verbandsgemeinde auf die gleiche Weise attraktiver machen.

Zunächst habe er bei fünf Grundstücken, die zugewildert waren, den Bewuchs entfernen lassen, erläuterte Oestreicher. Damit werde die Topografie der Grundstücke für Bauinteressenten besser sichtbar. Für eine solche Fläche liegen aktuell schon vier Anfragen vor. Es sollen aber alle Grundstücke attraktiv werden. In Abstimmung mit der Verwaltung soll ein Vermessungsbüro zunächst das Geländeprofil erstellen. Mit der Bauaufsichtsbehörde bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz soll dann geklärt werden, ob das Niveau des Geländes nach dem Auffüllen als Urgelände anerkannt wird. Das wäre notwendig, damit entsprechend dem Bebauungsplan ab diesem neuen Geländeniveau gebaut werden kann.

Vorteile für Käufer und Gemeinde

Stimmt die Bauaufsichtsbehörde zu, könnte die Gemeinde einen Bauantrag stellen – und falls dieser positiv beschieden wird, die Flächen auffüllen. Für zwei Grundstücke müsse die Genehmigung eingeholt werden, um Gelände abzutragen. Was hier abgebaggert würde, könnte an anderer Stelle zum Auffüllen verwendet werden.

Aufgefüllt werden müsste eine Fläche von knapp 4000 Quadratmetern, abgetragen werden müssten etwa 1600 Quadratmeter. Die Maßnahme würde sich für Bauwillige rechnen, die in der Gemeinde händeringend Land suchen, aber auch für die Gemeinde selbst: Bei einem vom Rat festgelegten Verkaufspreis von derzeit 85 Euro pro Quadratmeter würde gegenüber dem aktuellen Buchwert der Grundstücke ein Plus von 139.000 Euro erzielt. Dieser Ertrag würde geschmälert um die Kosten der Auffüllungen respektive Abgrabungen.

Die Verwaltung hat darauf hingewiesen, dass der Auftrag für die Geländeprofilerstellung bereits vergeben werden kann. Für alle weiteren Maßnahmen wären erst die Voraussetzungen im Haushaltsplan zu schaffen.