Der Bauhof wird teurer und auf der Lemberger Burg stehen kostspielige Unterhaltsmaßnahmen an. Die Gemeinde braucht unter anderem wegen dieser zwei Projekte einen Nachtragshaushalt und muss rund 600.000 Euro mehr ausgeben.

Das Bauhofprojekt war vor zehn Jahren mit weniger als 100.000 Euro für die Gemeindekasse gestartet. Jetzt werden an der Gemeinde rund eine Million Euro hängen bleiben, da die Kosten permanent gestiegen sind. 1,3 Millionen Euro wird der Neubau im Industriegebiet an der K36 jetzt kosten. Die Gemeinde erhält nur einen Zuschuss von 300.000 Euro, da sich das Land an den Kostensteigerungen nicht beteiligen will. Bei der Haushaltsplanung hatte die Gemeinde noch mit 1,17 Millionen Euro gerechnet. Die Steigerung um 135.000 Euro muss deshalb über einen Nachtragshaushalt finanziert werden.

Da trifft es sich gut, dass der Bauhof noch einen neuen Häcksler für 22.000 Euro braucht und am Friedhof Salzwoog ein neuer Zaun für 15.000 Euro nötig ist, was ebenfalls über den Nachtragshaushalt abgedeckt werden kann. Zudem will die Gemeinde in diesem Jahr den Wohnmobilstellplatz aufrüsten. Eine professionelle Ver- und Entsorgungsstation soll dort installiert werden. Bisher konnten sich die Wohnmobilfahrer nur mit Strom und Wasser versorgen. Für den Abfall und vor allem die Abwässer gab es keine Lösung.

Teure Burgmauern-Sanierung

Der größte Posten bei den zusätzlichen Ausgaben stellt die Lemberger Burg dar. 237.000 Euro sollen für die Sanierung der Burgmauern investiert werden. Weitere 200.000 Euro werden für die Friedhofsmauern in Lemberg und Kettrichhof nötig sein, wie dem neuen Haushalt zu entnehmen ist.

In der Summe werden inklusive kleinerer Zusatzausgaben für Kindergärten, Sanierungsmanagement und Straßeneinläufe rund 600.000 Euro mehr gebraucht, als ursprünglich geplant. Das ursprüngliche Defizit von 45.000 Euro klettert damit auf 641.000 Euro.

Verdoppelung der Gewerbesteuereinnahmen

Bei der Vorstellung des Nachtragshaushalts in der Ratssitzung am Donnerstag warf Daniel Goedel von der Finanzverwaltung der Verbandsgemeinde auch einen Blick auf das Jahr 2021 und dessen Entwicklung. Hier überraschte den Finanzfachmann die Verdopplung der Gewerbesteuereinnahmen für Lemberg. Trotz Pandemie florierten die Lemberger Betriebe und zahlten 515.000 Euro Gewerbesteuer an die Gemeinde. Goedel hatte ursprünglich mit 250.000 Euro geplant. „Das hat uns doch sehr gewundert“, meinte er in der Ratssitzung.

Bürgermeister Martin Niebuhr hofft die Kassenkredite, also den Dispokredit der Gemeinde bei der Verbandsgemeindekasse, bei 1,3 Millionen Euro halten zu können. Allerdings rechnet er im neuen Haushalt mit deutlich steigenden regulären Schulden von 2,8 Millionen auf 4,1 Millionen Euro. Der Gemeinderat genehmigte den Nachtragshaushalt ohne größere Diskussion einstimmig.