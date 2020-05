In der Friedensstraße in Biedershausen gibt es seit einigen Wochen einen Gehweg. Den rund 70 Meter langen Weg hat ein Bauherr gestiftet, der dort neu gebaut hat. „Ohne diese private Initiative hätten wir dort wohl nie einen Bürgersteig bekommen“, ist sich Ortsbürgermeister Christian Bühler sicher.

Der Eigentümer des Neubaus hat den Gehweg von einer Firma herrichten lassen. Nachträglich muss der Gemeinderat nun noch zustimmen, was aber nur der Form halber noch erledigt werden muss. „Wir haben uns telefonisch schon abgestimmt“, sagt Bühler, der auf eine Ratssitzung zu Coronazeiten verzichten wollte. Sitzungen soll es aber erst im Juni wieder geben. „Auch die Verwaltung hat gesagt, eine Sitzung soll derzeit nur bei dringenden Entscheidungen anberaumt werden“, so Bühler.

Die ruhige Zeit während der vergangenen Wochen mit dem guten Wetter wurde in der kleinen Gemeinde auch für die Wiederherstellung des Wirtschaftsweges zum Felsental genutzt. Vor zwei Jahren habe man das Fräsgut bereits bestellt. Das sei noch eine Altlast gewesen. „Aber wegen schlechter Witterung konnte der Weg im Winter vorher nicht gemacht werden.“

Eigentlich würde in Biedershausen auf dem Spielplatz schon eine Sitzgarnitur stehen, hätte nicht Corona die Pläne durchkreuzt. Abstand halten beim Aufbau der Garnitur war den Gemeinderatsmitgliedern nicht möglich. So wurde nur der Fallschutz am Reck erweitert, wie Bühler berichtet. „Hier konnten wir Holzhackschnitzel ähnlich wie Rindenmulch zu zweit verteilen, ohne dass wir uns zu nahe kamen.“ Der Tüv hatte an der Reckstange des Spielplatzes moniert, dass der Fallschutz für die Höhe der Stange nicht ausreiche.

Die sechs Ratsmitglieder wollen nun in dieser Woche die Sitzgarnitur aufbauen. „Es wäre ja sinnvoll, wenn man diese im Sommer schon nutzen könnte und nicht erst im Herbst.“ Beim Arbeitseinsatz soll auch ein Poller am Fußweg zum Spielplatz aufgestellt werden, damit kein Fahrzeug unberechtigt den Weg nutzen kann. „Auch der Poller steht schon lange in der Garage und konnte bislang wegen der Abstandsregeln nicht aufgestellt werden“, so Bühler.

Liegengeblieben seien auch die Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus. „Normalerweise wären wir bestimmt schon fast fertig“, ärgert sich Bühler. Die Holzvertäfelung innen sowie der Putz sollten entfernt werden. Aber auch hier machten die Abstandsregeln den Ratsmitgliedern einen Strich durch die Rechnung. „Außerdem war das Haus ja auch die ganze Zeit gesperrt.“