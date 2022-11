Die Erschließungsstraßen des Baugebiets im Trulber Ortsbezirk Hochstellerhof werden schmaler als gedacht. Das habe für die Anwohner keine Nachteile und entspreche dem Zeitgeist, meinte Planer Klaus Feller.

„Die Zeiten von Straßen mit neun bis zehn Metern Breite, zusätzlich beidseitigen Bürgersteigen von jeweils zwei Metern, sind vorbei. Sechs Meter sind als reine Anliegerstraße ausreichend, ohne dass dadurch Nachteile entstehen“, sagte Ingenieur Klaus Feller von der SDU aus Waldfischbach-Burgalben am Dienstag im Trulber Gemeinderat. Feller stellte dem Gremium mehrere Varianten vor. Die Straße für die neun zu erschließenden neuen Bauplätze werde nur von den Anwohnern genutzt. Die Pläne sahen bisher eine Breite von neun Metern im direkten Anschluss an die Ringstraße und von sieben Metern für die restliche Strecke vor. „Es handelt sich um eine innerliegende Straße gegenüber der verlängerten Ringstraße als Hauptstraße“, sagte der Planer.

64 Baugrundstücke sollen am Ende laut Bebauungsplan „Großer Höbel III“ in Hochstellerhof entstehen. Der Gemeinderat beschloss am Dienstagabend einstimmig, alle Anliegerstraßen schmäler zu machen.

Wendestreifen braucht weniger Platz

Ende Oktober hatte Feller mit Bürgermeister Harald Hatzfeld und der Verwaltung das Plankonzept besprochen und bei der Prüfung des Baugebiets festgestellt, dass weitere Anliegerstraßen mit sieben oder sieben Metern Breite geplant waren. Die neue verlängerte Ringstraße sollte acht Meter breit werden. Der Rat entschied sich nicht nur, die Erschließungsstraße zu den neun neuen Baugrundstücken lediglich auf eine Breite von sechs Metern auszubauen – mit Mittelrinne und ohne Bordsteine. Vielmehr machte er einen Schnitt und reduzierte die Festsetzungen im Bebauungsplan für alle Straßen auf die einheitliche Breite von sechs Metern.

Da mit der Erschließung des Neubaugebietes nur eine Stichstraße gebaut wird, muss am Ende eine provisorische Wendemöglichkeit hergestellt werden, bis die Straße bei der weiteren Erschließung ans Straßennetz angeschlossen wird. Feller stellte dazu Bauvarianten mit Wendestreifen, Wendekreis und Wendehammer vor. Da die Fläche nur vorübergehend in Anspruch genommen und in Privateigentum verbleibt, entschied sich der Rat einstimmig für einen Wendestreifen, der am wenigsten Platz braucht.