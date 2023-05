Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. So in etwa erging es gut einem Dutzend Obersimtern und der örtlichen Presse bei der Ratssitzung am Dienstag. Das Interesse der Bürger galt der Planung eines Neubaugebiets. Doch Ortsbürgermeister Thorsten Höh ließ die Öffentlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes kurzzeitig im Regen stehen, denn erst mal tagte der Rat nicht-öffentlich.

Auf welcher Fläche ein Neubaugebiet entstehen soll, war ein heiß diskutiertes Thema. Dennis Christmann vom Kaiserslauterer Planungsbüro Firu stellte die Machbarkeitsstudie