Wegen des Neubaugebiets Schlossberg wird die Gemeinde vielleicht vor Gericht ziehen müssen. Es fehlt an Ausgleichsflächen und die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) will keine Ausnahme machen.

„Es ist alles viel komplizierter geworden“, monierte Bürgermeister Walter Schwartz in der jüngsten Ratssitzung. Das 16 Bauplätze umfassende Gebiet beschäftigt den Rat schon seit 2008. In Verlängerung der Straße „Am Schlossberg“ sollen die Bauplätze in Richtung Dahn-Reichenbach entstehen. Es ist die einzige größere Fläche, die Erfweiler noch für neues Bauland erschließen kann.

Zunächst hatte eine Dahner Bürgerinitiative mit einer Klage gedroht, wenn nicht weitere Ausgleichsflächen geschaffen werden. Dann hatte der Umweltbericht, der im Zuge des Planungsverfahrens nötig ist, auch bemängelt, dass es an Ausgleichsflächen fehlt. Die zusätzlichen Ausgleichsflächen könne die Gemeinde aber nicht schaffen, beklagt sich Bürgermeister Schwartz. Das Ökokonto der Gemeinde dürfe nicht als Ersatz verwendet werden. Die Gemeinde überlege deshalb, dennoch eine Ausnahmegenehmigung bei der SGD zu beantragen und im Falle einer Ablehnung dagegen zu klagen.