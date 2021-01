Die Gemeinde Schauerberg möchte mit einem privaten Erschließungsträger acht neue Bauplätze schaffen. Der Schauerberger Rat stellte jetzt die Weichen für das weitere Verfahren – in einer Präsenzsitzung.

„Wir wollen und müssen notwendige Fristen einhalten“, sagt Bürgermeister Martin Eichert. Deshalb habe man sich entschlossen, den Rat zu diesem einen, für die Gemeinde sehr wichtigen Tagesordnungspunkt einzuberufen. Das Dorfgemeinschaftshaus, in dem in Schauerberg getagt wird, sei ohnehin so groß, „dass es kein Problem ist, Abstände einzuhalten“, meint Eichert.

Das geplante Neubaugebiet „An der Kehr“ stand auf der Tagesordnung. Der Bebauungsplan dafür wird im beschleunigten Verfahren aufgestellt, das heißt, eine frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange entfällt. Allerdings musste der Öffentlichkeit, sprich den Bürgern, die Chance gegeben werden, sich mit der Planung zu befassen. Von dieser Seite kamen keine Einwände, die hätten abgewogen werden müssen, sagt Eichert auf Anfrage. Der Entwurf für den Bebauungsplan wurde vom Rat angenommen und kann nun im nächsten Schritt an die Träger öffentlicher Belange – das sind verschiedene Behörden und Verbände – weitergeleitet werden. Diese können dann noch Stellung zum Planentwurf nehmen.