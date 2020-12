In Schauerberg wird ein kleines Baugebiet ausgewiesen. Erschließen wird es die Firma Staab aus Schmitshausen. Der Schauerberger Gemeinderat hat jetzt dem Erschließungsvertrag zugestimmt, über den geraume Zeit verhandelt wurde.

„Wir hoffen, dass sich junge Familien für Wohnen in Schauerberg begeistern können und die Vorzüge, die das Leben in einem kleinen Ort bietet, zu schätzen wissen“, hatte Bürgermeister Martin Eichert im Vorfeld erklärt. Die Gemeinde sei gut ans Straßen- und Autobahnnetz angeschlossen. Der Bedarf an Bauplätzen lässt sich innerörtlich nicht mehr decken. Das hatte die Gemeinde veranlasst, das Baugebiet „An der Kehr“ anzugehen. Die rund 7200 Quadratmeter werden mit einer Stichstraße erschlossen, an die sich ein Wendehammer anschließt.

Die Gemeinde kauft Flächen von einem privaten Eigentümer, verkauft sie an die Firma Staab und übernimmt dann zwei Bauplätze, „damit wir auch für die Zukunft ein Angebot unterbreiten können“, sagte Eichert. Ein privater Grundstückseigentümer behält sein Land und schließt gleichfalls den Erschließungsvertrag mit der Firma Staab ab, die die restlichen Bauplätze vermarktet. Die Erschließungskosten liegen bei 86,50 Euro pro Quadratmeter. Dazu kommt der Grundstückswert, sodass rund 100 Euro fällig werden.

Das Unternehmen wird öffentliche Grünflächen, die naturschutzrechtlich erforderlich sind, im Baugebiet einplanen und vorbereiten. Die muss die Firma aber nicht abschließend anlegen. Pflanzen, Säen und Unterhaltung der Flächen übernimmt die Gemeinde. Im Gegenzug wurde ein günstigerer Preis für das nicht erschlossene Rohbauland ausgehandelt.