Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Südlich des Bottenbacher Friedhofs soll ein Neubaugebiet mit bis zu 30 Bauplätzen entstehen. Den Entwurf hierzu stellte Planer Horst Wonka in der Ratssitzung am Donnerstag vor. Fest steht: Das Neubaugebiet wird nicht auf einmal, sondern in mehreren Abschnitten erschlossen.

Laut Bürgermeister Klaus Weber gibt es deshalb einen Bauplan, damit in Zukunft, wenn eben das Gebiet weiter erschlossen wird, die Planungskosten hierfür wegfallen. „Bis der letzte Bauplatz