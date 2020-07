Ein privater Bauherr will in Thaleischweiler-Fröschen in Eigenregie ein 5000 Quadratmeter großes Baugebiet erschließen. Der Gemeinderat unterstützt das und hat den Bebauungsplan nun als Satzung beschlossen.

Hinter einem Haus in der Fröschener Straße soll das neue Baugebiet entstehen. Dem Vorhaben hatte der Rat im Januar zugestimmt. „Der Bauherr möchte möglichst schnell vorankommen. Als Ortsgemeinde versuchen wir, auch hier ein Partner zu sein, der Machbares möglich macht“, sagte Bürgermeister Thomas Peifer (CDU). Der Rat wog die Bedenken der Träger öffentlicher Belange ab und beschloss den Bebauungsplan „An der Fröschener Straße“ als Satzung.

Die gleiche Entscheidung wurde für einen weiteren Bebauungsplan getroffen, der den Teil des Gewerbegebietes Ost (hinter Kik) umfasst, wo die Firma Gottschall unter anderem ein Musterhaus errichten und die Ortsgemeinde Wohnmobilstellplätze anbieten will. Hier besteht ein städtebaulicher Vertrag zur Kostenverteilung. Weil Biotopflächen am Schwarzbach berührt werden, muss die Gemeinde einen naturpflegerischen Ausgleich schaffen. Die Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen verpflichtet sich, einige Tannenbäume auf einer Fläche unweit der Kneispermühle (Herschberger Gemarkung) zu entfernen, die dort nicht hingehören, und das Springkraut zu bekämpfen, das sich dort vermehrt hat. Damit werde die Fläche ökologisch aufgewertet, was den Biotopverlust am Schwarzbach ausgleiche. Einige Ratsmitglieder wiesen darauf hin, dass in diesem Mischgebiet keine klassische Wohnbebauung stattfinden darf – Ausnahme ist eine Dienstwohnung.