Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Trulben gibt es eine stete Nachfrage nach Bauplätzen. Und es gibt im Dorf verteilt etwa zehn Grundstücke, die auf dem Markt sind. Sie sind aber, bedingt durch die Lage, „schwer vermarktbar“, sagt Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld. Die Gemeinde sucht nach neuem Bauland und zieht Bereiche in Betracht, die vor Jahrzehnten schon einmal in Frage gekommen sind.

Eine der Flächen ist 3,7 Hektar groß und liegt in der Gewanne „Auf der Schwang“. Das Gebiet liegt am Ortsausgang Richtung Eppenbrunn, und wird von der Landesstraße