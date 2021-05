Die im April gestarteten Arbeiten zum Umbau der Trualbhalle sind laut Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld voll im Zeitplan. Weitere Aufträge im Wert von rund 433.000 Euro wurden nun dafür vergeben.

Die Arbeiten an der Halle, die zur multifunktionalen Gemeinbedarfseinrichtung umgestaltet wird, sind mit rund 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Der Zeitplan dafür muss wegen des Landeszuschusses bis 31. Oktober eingehalten werden. Dafür wurden weitere Aufträge für rund 433.000 Euro erteilt, durch Ratsermächtigung und durch Abstimmung.

Mit den Heizungsarbeiten war die Firma Flemming GmbH in Lemberg für rund 50.000 Euro beauftragt worden; ihr wurden auch die Sanitärarbeiten für rund 46.000 Euro übertragen. Für die Elektroarbeiten erhielt die Firma Stoller Elektrotechnik in Pirmasens den Auftrag 65.000 Euro, den Auftrag für die Fensterbauarbeiten erhielt für rund 73.000 Euro die Kling GmbH in Kaiserslautern.

Der Rat selbst vergab am Dienstag einstimmig folgende Aufträge: Den Sportbodenbau einschließlich Fußbodenheizung liefert und installiert die Firma Hoppe GmbH aus Holzgerlingen für rund 124.000 Euro. Die Putz- und Trockenbauarbeiten nimmt die Firma Walter Nußbaum aus Merzalben vor für rund 87.000 Euro. Den Planungsauftrag für die Wärmeschutzmaßnahmen an den Erweiterungsarbeiten bekam das Ingenieurbüro Gerhard Hofmann aus Pirmasens für geschätzte Kosten von rund 4000 Euro. Einstimmig gebilligt hat der Rat auch eine getätigte Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2020 durch den Ortsbürgermeister in Höhe von 403.290 Euro.

Vorbereitungen für Pfahlgründungen laufen

Beim Baufeld für die neu zu errichtende Stahlbauhalle sind laut Bürgermeister die vorbereitenden Erdarbeiten abgeschlossen. Abgeschlossen ist dort auch die Ortung und Abtrennung alter, nicht mehr benötigter Kabel. Ebenso erfolgte die Ortung und Vorbereitung zur Tieferlegung benötigter und in Betrieb befindlicher Kabel der Pfalzwerke von der angrenzenden Trafostation. Abgeschlossen wurde die Kanalortung. Danach wurde die Umlegung des Kanals vorbereitet. Derzeit laufen nach den Erklärungen von Hatzfeld die Vorbereitungen für die Pfahlgründungen, die nächste und übernächste Woche erfolgen werden.

Beim Baufeld Bürgermeisteramt konnte die unproblematische Kanalortung abgeschlossen werden. Kleinere Erdarbeiten als Vorbereitung für die Pfahlgründung zum Holzanbau für das neue Ortsbürgermeistersprechzimmer, Wartebereich und Behindertentoilette stünden noch aus. Im Innenbereich der Trualbhalle sei durch die beauftragte Elektrofirma mit dem Einbau der Notbeleuchtung begonnen worden. Die Demontage der Küche sei abgeschlossen. Ebenso der Rückbau der Heizkörper im Hallenfoyer.

Nichts Neues bei der Greensill-Pleite

„Ein dauerhafter Punkt auf der Agenda unseres Rates wird die Geldanlage über zwei Millionen Euro der Verbandsgemeinde bei der Greensill Bank sein,“ sagte Hatzfeld im Rat. Von der Sachlage her habe sich nicht viel verändert. Die jüngste Sitzung des Hauptausschusses der VG hellte den Verwaltungsablauf bei der Geldanlage lediglich auf. Am 14. Mai sei beim Amtsgericht Bremen die erste Gläubigerversammlung gewesen. Über sie lägen bislang noch keine Informationen vor.

CDU kritisiert Ersatzstandort für Sammelstelle

Nochmals thematisiert wurde vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Patrick Adrian die geplante Grünschnittsammelstelle des Landkreises in Trulben als Pilotprojekt für die Gemeinden der Hackmesserseite. Adrian bemängelte für die gesamte Fraktion, dass den Argumenten des LBM gegen den ursprünglich geplanten Standort – vorgesehen hinter dem Baulager Bratzel an der K 4 auf einem 4000 Quadratmeter großen Gelände der Landwirtsfamilie Fuchs – nicht mit allem Nachdruck die Vorteile für diesen Standort entgegengehalten wurden. Der vorsorglichen Zustimmung für ein gemeindliches Grundstück in der Ungerdelle – als Ersatzsammelstelle für das Nichtzustandekommen des Platzes an der K 4 – hätte einer eigenen Abstimmung bedurft. Sollte der Ersatzstandort vom Landkreis gebilligt werden, gehe es durch ein reines Wohngebiet und führe zu Beeinträchtigungen der Anlieger. Zudem verschandle der Standort die Landschaft, welcher direkt am Premiumweg „Trulber Sandhasentour“ und in unmittelbarer Nähe zur Trualb liege.

Hatzfeld konnte zwar die Bedenken der Anlieger verstehen. Er sah jedoch die Sache nicht so problematisch wie die CDU-Fraktion an. Der Personenkreis werde wesentlich geringer als beim geschlossenen Grünschnittplatz auf dem Kettrichhof, so dass er überschaubar sei. Zudem werde der Platz nur an zwei Tagen in der Woche für jeweils drei Stunden geöffnet, wobei man für die Wintermonate noch Kürzungen vorsehen könnte. Alles in allem sei der gewählte Ersatzstandort hinnehmbar.

Ratssplitter

Kostenlose DGH-Benutzung. Seit diesem Monat führt das DLRG Pirmasens im Dorfgemeinschaftshaus Hochstellerhof Schnelltests zum Corona kostenlos durch. Kostenlos ist nach der Information von Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld auch die Nutzung des DGH für das DLRG.

Spielplatzüberprüfung. Sie ergab nach Hatzfeld für den Hochstellerhof keinerlei Beanstandungen. Auf dem Trulber Spielplatz bei der Trualbhalle ist der Wippenbalken morsch und muss ausgetauscht werden. Zudem wurde die Leiter zum Spielgerüst im Abstandsbereich beanstandet.