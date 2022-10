Die Biebermühler Straße in Thaleischweiler-Fröschen wird am Dienstag im Laufe des Nachmittags gesperrt. Die Straße, die eine wichtige Verkehrsachse im Schwarzbachtal ist, den Ort mit dem Gewerbegebiet Ost verbindet und die Anbindung Richtung B 270 und Autobahn herstellt, bekommt eine neue Straßendecke. Die Umleitung erfolgt über Höheinöd und Höhfröschen.

Die Sperrung ist vorbereitet. „Wir werden am Dienstag im Laufe des Nachmittags die Straße sperren“, sagt Joachim Becker, Werkleiter der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Mit der neuen Straßendecke werden die Sanierungsarbeiten am Wasser- und Kanalnetz abgeschlossen, die seit 2019 abschnittsweise vorgenommen wurden.

Den Auftrag für die Deckensanierung, die eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) ist, da es sich bei der Biebermühler Straße um die Landesstraße 477 handelt, hatte der Werkausschuss vergeben. 122.955 Euro kostet die Deckensanierung. Die Kosten teilen sich der LBM (81.726 Euro), das Wasserwerk der Verbandsgemeinde (27.974 Euro) und das Kanalwerk der Verbandsgemeinde (13.254). Die Firma Eurovia Teerbau stellt die neue Decke her. Und das Unternehmen hat signalisiert, dass es jetzt Zeit und Material hätte, um die Straße zu sanieren. Damit beginnen die Arbeiten sogar früher als erwartet.

Auch das Wetter passt

Wunschtermin seitens der Verbandsgemeinde, erinnert Becker, wäre gewesen, die Herbstferien für die Arbeiten zu nutzen, da in den Ferien immer etwas weniger Verkehrsaufkommen gegeben ist. Aber Bauzeiten werden mittlerweile durch andere Faktoren, zum Beispiel Kapazitäten eines Unternehmens, auch was notwendige Fahrzeuge und Material anbelangt, bestimmt. Zudem passe laut Vorhersage in den kommenden Tagen das Wetter für eine Deckensanierung. Deshalb ist man bei der Verbandsgemeinde froh, dass die Arbeiten beginnen.

Vorsorglich wurde die Sperrung bis Monatsende beantragt, „aber wenn das Wetter mitspielt, rechnen wir damit, dass die Arbeiten bis etwa Monatsmitte beendet sind“, sagt Becker mit Blick auf den Bauzeitenplan und den vorsorglich einkalkulierten Puffer. Begonnen wird in dieser Woche mit dem Abfräsen der bestehenden Decke, die ein Flickenteppichmuster aufweist.

Verkehr wird umgeleitet

Die Werke selbst nutzen die Sperrung um einen Wasserrohrbruch zu reparieren, „der uns im Bereich des Kreisels überrascht hat“, sagt Becker. Da die Biebermühler-Straße gesperrt wird, wird auch dieser Teil des Kreisels nicht befahren, „was es uns ermöglicht, diesen Schaden zu beheben“, erklärt der Werkleiter.

Für Verkehrsteilnehmer heißt das, Umleitungen zu fahren. Über Höhfröschen beziehungsweise Höheinöd wird der Verkehr in Richtung Autobahn/B 10, Stadt Pirmasens oder die B270 umgeleitet. Auch wer aus Thaleischweiler-Fröschen kommend über die Straße ins Gewerbegebiet fahren möchte, muss diese Umleitung nutzen.