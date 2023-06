Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Ortsgemeinde will das Grundstück neben dem protestantischen Kindergarten in Thaleischweiler-Fröschen kaufen. Die Einrichtung in der Talstraße soll um drei Gruppen erweitert werden. In den nächsten Jahren, berücksichtigt ist bereits das Neubaugebiet Rübenberg, das derzeit erschlossen wird, wird in Thaleischweiler-Fröschen ein achtgruppiger Kindergarten benötigt.

„Wir reden über eine Investition, die sich im Bereich von fünf, sechs Millionen Euro bewegen wird“, resümierte Bürgermeister Thomas Peifer (CDU). Das