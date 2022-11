Die Battwiller Baggewatscher wollen wieder zuschlagen. Und zwar wörtlich: Denn diesmal steht ein sich in Dauerschleife streitendes Ehepaar im Mittelpunkt der Kriminalkomödie „Stirb schneller, Liebling“. Am 12. November wird es in der Battweiler Konrad-Loschky-Halle aufgeführt. Liebe und Hiebe inklusive.

„Wenn ich Theater spiele, bin ich in einer anderen Welt“, erzählt Sonja Blügel. Deshalb liebt sie es immer wieder, auf die Bühne zu gehen. Die Battwiller Baggewatscher wollen ihr Publikum nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder begeistern, ihnen wieder etwas geben, das nicht gerade ernst ist – sondern witzig. Diese Unbeschwertheit merkt man den Darstellern an, die seit August für das Stück „Stirb schneller, Liebling“ proben, das am 12. November in der Konrad-Loschky-Halle aufgeführt wird.

Die Theatergruppe spielte zuletzt im November 2019 – jetzt, drei Jahre später, hat sich einiges bei den Schauspielwütigen verändert. Das merkt man sofort, denn es sind nur noch drei bekannte Gesichter da. Sieben Neue sind gekommen, um die Lachmuskeln der Zuschauer zu bearbeiten. „Das ist schon eine spannende Situation“, ist Blügel gespannt, wie es mit den Neuen klappt.

Ein Ehepaar zwischen Liebe und Hieben

Sie möchte noch nicht zu viel vom Stück verraten – fest steht aber, dass es um ein Ehepaar geht, die getreu dem Motto „Liebe und Hiebe“ zusammenleben. Ein Tag ohne Streit ist, so scheint es, ein verlorener Tag für sie. Kein Wunder bei den völlig verschiedenen Interessen von Klopapier-Unternehmer Kurt (gespielt von Peter Wendel) und seiner Frau Gertrud (Sonja Blügel). Er mag Fußball, sie liebt Pferde. Und zu allem Überfluss mag Tochter Hilda (Rita Kircher) nur Männer. Damit nicht genug. Denn die beiden ziehen irgendwann ihre Konsequenzen aus dem Zustand – jeder auf seine eigene Art. Aber am Ende kommen beide zum gleichen Ergebnis. Welches das sein wird, wird noch nicht verraten – das kann man live bei der Premiere am 12. November sehen. 180 Leute dürfen übrigens pro Aufführung in die Loschky-Halle.

Gründe, wieder auf die Bühne zurückzukehren, sobald es die Vorgaben zulassen, gab es viele. „Wir hoffen, dass wir die Zuschauer mitreißen können. Wir wollen, dass die Leute rauskommen und mal wieder was anderes haben – was zum Lachen, und nicht nur zum Nachdenken“, meint Blügel.

Drei Treffen in der Woche

Bis zum Sommer galt es, sich erstmal mit dem Skript vertraut zu machen. „Da haben wir uns sporadisch getroffen.“ Das änderte sich nach dem Sommer: ab dann probten die Baggewatscher wöchentlich. Und jetzt, kurz vor der Premiere, setzen sie noch einen drauf: „Mittlerweile treffen wir uns drei Mal die Woche. Das brauchen wir, um da Sicherheit reinzukriegen und an den Feinheiten noch ein bisschen zu feilen“, erzählt die Battweilerin. Das Theaterspielen ist vor allem aus einem Grund zu einer ihrer Leidenschaften geworden. „Wenn ich Theater spiele, kann ich um mich rum alles vergessen. Vor allem, wenn ich dann noch mein Outfit an hab.“

Theaterspielen ist aber auch ein gutes Stück Arbeit: „Bis die Bühne steht, bis die ganzen Utensilien auf der Bühne sind. Ich zum Beispiel lerne auch in den Wochen davor jeden Tag.“ Andere sprechen sich ihren Part auch komplett auf und hören sich die Audio beim Spazierengehen an, weiß Blügel.

Premiere auch für einige Darsteller

Auch zwei Saarländer sind neu dabei: Stefan und Moni Jung sind zu der Truppe dazu gestoßen, „weil Stefan Jung auch schon mal im Männerballett mitgetanzt hat.“ Weil anfangs Darsteller fehlten, haben die Baggewatscher einen Aufruf über die Fangruppe des SV Battweiler gemacht. Andere kamen spontan dazu. „Die haben gesagt: Ich hab zwar noch nie Theater gespielt, aber ich würd’s halt mal gern probieren“, erinnert sich Blügel.

Brandneu ist das Organisationsteam. Das sollte die Darsteller entlasten, damit sie sich nicht auch noch um Requisiten, Bühnenbild und Outfits kümmern mussten. Und wie hat das geklappt? „Da ist Corona ein bisschen dazwischengekommen. Viele konnten deswegen nicht kommen. Das ist noch ausbaufähig, aber es war jetzt auch das erste Mal“, berichtet Sonja Blügel. Entlastet wurden die Darsteller durch die Strippenzieher im Hintergrund aber dennoch.

Info

Alle beiden Vorstellungen am 12. und 19. November (beides Samstage) sind ausverkauft. Weitere Darsteller sind Hanna Blinn, Carolin Sewohl, Britta Kohnert, Jenny Platz und Nils Müller.