Im Dorfzentrum von Battweiler ist ein Defibrillator installiert worden. Das ist nicht die einzige Neuigkeit rund um den Gebäudekomplex.

In der Ortsgemeinde Battweiler wurde im Gebäudekomplex Dorfgemeinschaftshaus, Konrad-Loschky-Halle und Kindertagesstätte ein gut erreichbarer Defibrillator installiert. Zur Einweisung in die lebensrettende Technik bei Kreislaufproblemen oder Herzstillstand findet am Donnerstag, 19. März, um 19 Uhr eine Schulung statt. Eingeladen sind Vereinsvertreter, Ratsmitglieder und interessierte Bürger, teilte Ortsbürgermeister Stefan Hlava in der jüngsten Ratssitzung mit. Besonders angesprochen seien jene, die die Einrichtungen oft für Vereinsarbeit, Kita-Betrieb, Veranstaltungen oder Sitzungen nutzen. Ziel sei, dass der Defibrillator im Ernstfall sicher angewendet werden kann. Die Finanzierung erfolgte durch Spenden: 800 Euro vom Verein „Battweiler verbindet“, 250 Euro vom SPD-Ortsverein und 500 Euro von der Pfalzwerke AG. Die Montage übernahmen freiwillige Helfer.

Vorstand des Fördervereins wiedergewählt

Weitere Veranstaltungen, die in der Konrad-Loschky-Halle geplant sind: Für Sonntag, 26. April, 11 Uhr, lädt die Verbandsgemeinde zum Frühlingsempfang mit Gesang und Tanz ein, wie Hlava berichtet. Für das Format „Wein, Spaß und Gesang“ des Vereins „Battweiler verbindet“ am Samstag, 15. August, können bereits Karten reserviert werden. Für die Weinverkostung beim Pfälzer Traditionswinzer und die musikalische Begleitung wird ein Kostenbeitrag von 22 Euro erhoben.

Die Ortsgemeinde zeigt sich zudem erfreut über die Wiederwahl der Vorstandschaft des Fördervereins Dorfgemeinschaft. Bestätigt wurden Sebastian Bayer (Vorsitzender), Christian Klück (Stellvertreter), Torsten Lehmann (Kassenwart) und Jens Hack (Schriftführer). Der Förderverein will auch dieses Jahr die Kerwetradition im Dorf bewahren und mit den Planungen beginnen.