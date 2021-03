Seit Anfang 2019 wird an der Broschüre für die Südwestpfalz Touristik gearbeitet. Jetzt könnte es endlich mit der Veröffentlichung klappen.

Die Druckfreigabe für die neue Broschüre „Barrierefreie Südwestpfalz“ ist laut Auskunft der Pressestelle der Kreisverwaltung in Sichtweite. Seit Anfang 2019 wird daran gearbeitet. Bis Anfang April rechnet Pressesprecher Torsten Höh nun mit der Fertigstellung, und damit wird es fast ein Jahr später als geplant, bis das Verzeichnis vorliegt.

Mitsch Schreiner und Martin Miller hatten im Auftrag der Südwestpfalz Touristik im Sommer 2019 die barrierefreien Einrichtungen besucht und auf ihre Tauglichkeit getestet. Beide hatten bis September ihre Arbeit abgeschlossen, und eigentlich sollte die Broschüre im Frühjahr 2020 erscheinen. Doch daraus wurde nichts. „Wir sind schon etwas frustriert, dass das Ganze so lange auf sich warten lässt“, sagte Schreiner im Sommer 2020.

Miller und Schreiner hatten sich beide bemüht, das Projekt voranzubringen. Und es hat Leute gegeben, die schnell etwas umgebaut haben, um noch in die Broschüre aufgenommen zu werden, wusste Schreiner im vergangenen Jahr zu berichten. Woran es letztlich gelegen hat, konnte bei der Kreisverwaltung, wo die Südwestpfalz Touristik angesiedelt ist, niemand so recht beantworten. Bereits im August 2020 informierte die Leiterin der Südwestpfalz Touristik Isabel Urich die RHEINPFALZ darüber, dass die Broschüre kurz vor der Fertigstellung stehe. Durch Corona sei es aber immer wieder nach hinten verschoben worden.

Da Urich zum 1. April bei der Südwestpfalz Touristik ausscheidet, hat seit Januar Michaela Herbort dort die Verantwortung für die Broschüre übernommen. Höh gab Auskunft, dass, nachdem die Zuständigkeit für die Broschüre wechselte und die Ausschreibung der Broschüre weiter zurücklag, alle Fremdenverkehrs-Referenten nochmals gebeten worden waren, Betriebe zu melden, die barrierefrei sind und erst im letzten Jahr eröffnet haben. Diese neugemeldeten Betriebe wurden von Schreiner und Miller besucht und auf ihre Barrierefreiheit hin überprüft.

Weiterhin wurden ausstehende Angaben zu bereits bestehenden Anzeigen von Leistungsträgern eingeholt, die überregionalen Ausflugsziele ergänzt sowie sämtliche Angaben im Info-Teil noch einmal auf ihre Aktualität hin überprüft, so dass die Broschüre nun druckreif in aktueller Form vorliege, so Höh. Nach Erscheinen soll sie auf der Homepage der Südwestpfalz Touristik zum Download zur Verfügung stehen.

Die von Schreiner und Miller geprüften Ziele in der Südwestpfalz sind nicht zu verwechseln mit den barrierefreien Zielen, die beispielsweise die Pfalztouristik auf ihrer Homepage ausweist. Letztere sind nach offiziellen Kriterien des Qualitätssiegels „Reisen für alle“ geprüft, das 2011 ins Leben gerufen wurde und einem bundesweit einheitlichen Standard folgt. Die Südwestpfalz hat sich hier für einen eigenen Weg entschieden.