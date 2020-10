Die Dellfelder Bushaltestelle an der alten Schule sowie die am Autohaus in Falkenbusch könnten bis Ende des kommenden Jahres barrierefrei ausgebaut werden. Den Grundsatzbeschluss dazu will der Gemeinderat am heute (19 Uhr, Bürgerhaus) beschließen. Zudem geht es um den Straßenausbau. Wie in anderen Dörfern der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land sollen in Dellfeld bis Ende des kommenden Jahres zwei Haltestellen, eine pro Ortsteil, barrierefrei ausgebaut werden. Der Beschluss hierzu kommt vom Kreis, er ähnelt dem barrierefreien Ausbau der Bahnhöfe vor einigen Jahren.

Die Haltestellen sind in zwei Kategorien unterteilt: Ausbau bis Ende 2021 und Ausbau bis Ende 2025. In die erste Kategorie fallen in Dellfeld die Haltestelle an der alten Schule, in Falkenbusch die am Autohaus. Was die Kosten angeht, zeigt sich Bürgermeisterin Doris Schindler optimistisch: „Wir lassen uns da überraschen“. Jede Haltestelle kostet laut Vorlage rund 25 000 Euro. Das Land fördert den Ausbau mit 85 Prozent. Die Verbandsgemeinde-Verwaltung schlägt zudem vor, alle Planungsleistungen zentral an das Kaiserslauterer Büro Schönhofen zu vergeben.

Zudem geht es um das Straßenausbauprogramm 2021 bis 2023. Laut Schindler steht hier vorerst nur eine Straße an: die Schulstraße. Die wird bereits ausgebaut, allerdings verteilen sich die Arbeiten auf mehrere Bauabschnitte. „Unsere Schulstraße ist ja einen Kilometer lang“, so Schindler.

Erst wenn die Schulstraße fertig ausgebaut sei, könne über weitere Ausbaumaßnahmen in der Gemeinde diskutiert werden. Wie hoch die neuen Ausbaubeiträge für die Bürger angesetzt werden, sagte Doris Schindler im Vorgespräch zur Gemeinderatssitzung nicht. „Ich glaube, unsere Bürger sind mit den Beiträgen nicht überlastet“.