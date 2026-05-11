Eine Reihe von Verbesserungen sind im Dahner Kurpark entstanden oder noch in Entstehung: Oberhalb der Konzertmuschel wurde eine ebenerdige Plattform für Rollstuhlfahrer errichtet. Von dort aus besteht nicht nur ein guter Blick auf die Bühne, sondern es können seitlich auf zwei Steinen beispielsweise auch Getränke abgestellt werden. Durch das Setzen von weiteren Standsteinen rund um die Konzertmuschel wurden so Verschönerungen und Sitzplätze geschaffen.

In der ehemaligen Damentoilette am Kurpark hat der Imkerverein Dahnertal einen Honigschleuderraum eingerichtet. Dieser wird am 17. Mai ab 10 Uhr eröffnet. Die Stadt hat diesen Raum an den Verein verpachtet und im November 2024 eine Kooperation gestartet. Diese sieht unter anderem vor, dass die Vereinsmitglieder die ehemalige Herrentoilette entkernen und sanieren. Anschließend wird die Stadt diese zur Unisex-Toilette umbauen. Dies startet in den nächsten Wochen. Beide Toilettenanlagen sind wegen ihres schlechten Zustandes bereits seit mehreren Jahren geschlossen. Zwischen den beiden Toilettenanlagen entsteht außerdem ein kleines Lager für die Stadt. Über diese Entwicklungen berichtete Stadtbürgermeister Holger Zwick in der jüngsten Ratssitzung, entsprechende Entschlüsse ergingen ebenfalls.

Mit Mitteln aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz schafft die Stadt Dahn 20 Tische und 40 Bänke im Wert von rund 4500 Euro für Festivitäten im Kurpark an. Mit einer dazugehörigen Lagerbox sollen die Garnituren in der Garage gelagert werden. Ebenso sollen mithilfe dieses Förderprogramms die Ton- und Lichtanlagen im Haus des Gastes erneuert werden. Entsprechende Beratungen dazu wurden gestartet, Geld stehe schon bereit.