Die Sprengungen der Geldautomaten der Sparkasse Südwestpfalz und die Knappheit in der Bargeldversorgung, weil die Sparkasse aus Sicherheitsgründen ihre Selbstbedienungsstellen geschlossen hat, beschäftigen den Verbandsgemeinderat Waldfischbach-Burgalben.

Die Verbandsgemeinde ist betroffen, weil die SB-Stellen in Heltersberg und Hermersberg geschlossen wurden. Nach Hermersberg fährt momentan der Sparkassenbus. In Waldfischbach-Burgalben gibt es während der Öffnungszeiten der Filiale – auch über die Mittagspause – noch Geld. Zahlreiche Bürger hätten aufgrund dieser Bargeldversorgungsmangellage bei der Verbandsgemeinde angerufen, berichtete Verbandsbürgermeister Felix Leidecker (CDU). Er habe deshalb an den Vorstand der Sparkasse geschrieben. „Natürlich habe ich Verständnis für die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen nach den Sprengungen“, sagte Leidecker. Aber er habe auch deutlich gemacht, dass er von der Sparkasse ein Bekenntnis zu allen drei Standorten in der Verbandsgemeinde erwarte, und dass vor allem der Standort in Heltersberg nicht alle zwei Jahre in Frage gestellt werde. Nach Heltersberg fahre momentan auch kein Sparkassenbus. Verbunden habe er das mit dem Wunsch, dass die Automaten sicherheitstechnisch so aufgerüstet werden, dass Sprengungen keinen Sinn mehr machen.

Es sei weltfremd, zu glauben, dass alle Menschen alle Bankgeschäfte online tätigen und nur bargeldlos zahlen, sagte Leidecker. Da habe die Sparkasse, bedingt durch ihre Gemeinnützigkeit, für die Menschen auch noch mal einen anderen Auftrag, unterstrich Leidecker. Es müsse möglich sein, von Montag bis Sonntag Bargeld zu bekommen, ergänzte Klaus Feller (SPD).

Bankmitarbeiter erklärt Hintergründe

Er arbeite zwar für ein anderes Geldinstitut, sagte FWG-Sprecher Volker Spieß – er arbeitet bei der Volksbank Kaiserslautern – aber die Sache sei nicht so einfach. Es sei „sehr, sehr teuer“, eine Selbstbedienungsfiliale zu unterhalten. Die Auflagen, die mit dem Aufstellen eines Automaten verbunden seien, „haben sich in den vergangenen Jahren dramatisch verschärft“, berichtete Spieß. Auch das sei eine Folge der Automatensprengungen. Eine Umrüstung des Geldautomaten auf die allerneuesten Sicherheitsanforderungen, „kostet fast mehr Geld, als der Automat schon gekostet hat“, verdeutlichte er.

Der oft gezogene Vergleich mit den Niederlanden, wo sicherheitstechnisch umgerüstet wurde, sei schwierig. Die Abdeckung mit Geldautomaten sei in Deutschland, auch im ländlichen Bereich, deutlich höher als in den Niederlanden. Mehr Automaten bedeute für alle Geldinstitute: „Viel, viel höhere Kosten und die darf man auch nicht ganz aus den Augen verlieren“, sagte Spieß. Dass die SB-Stelle im Holzland immer wieder infrage gestellt werde, hänge eben auch eng mit der Kundenfrequenz zusammen. Würden die Menschen im Holzland die Filiale entsprechend nutzen, stünde sie nicht immer wieder zur Disposition. Spieß wies beim Thema Bargeld auf die Möglichkeit hin, dass in sehr vielen Einkaufsmärkten Bargeld mitgenommen werden kann.