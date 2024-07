Seit der Bankautomatensprengung im März 2023 mangelt es im Sauertal an der Bargeldversorgung. Die Sprengung des Automaten in Bundenthal an Silvester 2023 hatte noch verheerendere Folgen, das gesamte Bankgebäude musste abgerissen werden.

Als Übergangslösung ist es den Kunden der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau und der Sparkasse Südwestpfalz