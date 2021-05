Die Bankräuber in Rieschweiler-Mühlbach machen auch vor Brunnen nicht halt. Das Trio Jürgen Poller, Klaus Burkhardt und Willi Stauch, das im vergangenen Jahr dutzendfach Ruhebänke überholt hat, hat sein Spektrum erweitert. Seit Freitag ziert ein Brunnen den kleinen Platz nahe dem Bahnhof in Rieschweiler, der vorher ganz woanders stand. Die feierliche Einweihung wird ins Internet verlegt.

Schon einige Tage steht der Brunnen – zunächst noch abgedeckt – an seinem neuen Bestimmungsort nahe der Abzweigung der Straße „In der Sperr“ in der Bahnhofstraße. Der Brunnen sprudelte eigentlich viele Jahre, seit Mitte der 1980er Jahre, nahe der Außensportanlage der Grundschule auf dem Pfaffenberg. Im Sommer wurde der teilweise aus Sandsteinplatten bestehende Brunnen von der Truppe kurzerhand abgebaut und runderneuert, berichtet Denise Florl, die Vorsitzende des Heimatvereins Rieschweiler-Mühlbach.

„Wir haben natürlich vorher auch mit der Ortsgemeinde gesprochen“, versichert Florl, denn die im Ort als Bankräuber bekannte Truppe wollte den Brunnen, der die Jahreszahl 1985 trägt, ja nicht für sich reklamieren. „Es ist ein sehr schöner Brunnen, der war eigentlich viel zu schade dort oben“, findet Florl. Außerdem habe er nicht mehr funktioniert, was eigentlich der Auslöser für den Umzug gewesen sei.

Vor einigen Tagen nun legten die Bankräuber, unterstützt von weiteren Mitstreitern des Heimatvereins, noch einmal Hand an den Brunnen: Gräben wurden ausgehoben, eine neue Pumpe installiert und betoniert, schließlich soll der Brunnen ja einige Jahre an seinem neuen, recht zentralen Bestimmungsort stehen bleiben.

Eigentlich sollte der Brunnen zu Halloween, am 31. Oktober, enthüllt und übergeben werden. „Das war uns aber nun wegen Corona zu heiß“, berichtet Florl. Also wurde am Freitag der Brunnen nur kurz und schmerzlos freigelegt und eine virtuelle Eröffnung gestartet. Bis zum 7. November können alle, die sich den Brunnen anschauen gehen, ein Foto von sich und dem Brunnen machen und an die Heimatvereinsvorsitzende schicken, entweder per Whatsapp an 0176/ 32827746 oder per Mail an die Adresse heimatverein-rm-1998@gmx.de. Florl will die Bilder sammeln und dann in den sozialen Medien posten und so die Übergabe des Brunnens virtuell feiern.