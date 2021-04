Kunden der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau und der Sparkasse Südpfalz können ab 1. Mai an mehr Geldautomaten als bisher kostenlos Bargeld abheben. Denn die Banken erweitern ihre Kooperation.

Künftig können die Kunden an allen Geldautomaten des jeweils anderen Instituts mit der Girocard kostenlos Geld abheben, wie die Geldinstitute am Mittwoch informierten. Für die Sparkassen-Kunden bedeutet das ein erweitertes Abhebeangebot an über 20 Standorten an der Südlichen Weinstraße und im Wasgau, für die VR-Bank-Kunden weitet sich eine kostenfreie Bargeldversorgung nahezu auf die gesamte Südpfalz aus. Insgesamt betrifft dies rund 68 Standorte in den Geschäftsgebieten beider Banken.

Sparkasse Südpfalz und VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG kooperieren bereits an kleineren Standorten, um vor Ort präsent zu bleiben. Dazu gehören der gemeinsame Selbstbedienungs-Pavillon am Modepark Röther in Rohrbach sowie die gemeinsame SB-Geschäftsstelle auf dem Gelände des Wasgau-Marktes in Annweiler.