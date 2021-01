Vereine und gemeinnützige Projekte im Geschäftsgebiet der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau unterstützt die Stiftung der Bank jährlich mit Fördermitteln. 2020 flossen 70.000 Euro an 62 Vereine und Institutionen, darunter auch an Vereine in der Südwestpfalz.

Im Regionalmarkt Dahn/Hauenstein der Bank, in der Südwestpfalz und in der Südpfalz vertreten ist, wurden folgende Vereine und Einrichtungen unterstützt: der Musikverein Erfweiler, der Förderverein der Protestantischen Kirchengemeinde Dahn, der Förderkreis der Freiwilligen Feuerwehr Dahn, die Bogenschützen 1972 Dahn, der SC Busenberg, die SG Bruchweiler 1920, der Gesangverein „Eintracht“ Busenberg, der Arbeitskreis Judentum im Wasgau, die Sportfreunde Bundenthal, der Tierschutzverein Dahn, das Häwwich-Theater Busenberg, die Aktion Afrika, der ASV Lug/Dimbach, das Deutsche Schuhmuseum Hauenstein.

Gerade in Zeiten, in denen übliche Einnahmequellen ausfallen, sei es umso wichtiger, Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen Spenden zukommen zu lassen, erklärte Wolfgang Faber, Vorsitzender der seit 1997 bestehenden Stiftung. Mit der Vergabe von Stiftungsgeldern komme die Bank auch dem im Unternehmensleitbild verankerten Wert „Nachhaltigkeit“ nach. Im November 2018 sei sie deshalb vom Institut für Nachhaltiges Banking für nachhaltiges Banking zertifiziert worden.

Auch 2021 will die Stiftung gemeinnützige Institutionen und Projekte unterstützen. Bewerbungen förderwürdiger Einrichtungen sind möglich über die Webseite der Bank.