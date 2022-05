Ehrenamtlich angepackt haben Mitarbeiter der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau wieder bei Projekten für Vereine und Einrichtungen in ihrem Einzugsgebiet, das Teile der Südwestpfalz und die Südpfalz umfasst. Ihr Einsatz hat sogar noch weitere helfende Hände angelockt. So in Bobenthal.

Unter dem Motto „150 helfende Hände für unsere Region“ unterstützt die VR-Bank SÜW-Wasgau mit Arbeitseinsätzen ihrer Mitarbeiter und Spenden nachhaltige und soziale Projekte im Geschäftsgebiet. Am 21. Mai haben über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt acht Projekte von Gemeinden in der Region in ihrer Freizeit unterstützt.

Barrierefreier Zugang für Obst- und Gartenbauer

Davon hat unter anderem der Dahner Obst- und Gartenbauverein Dahn 1904 profitiert. Auf dessen Gelände haben elf Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins und acht Mitarbeiter der VR-Bank einen 23 Meter langen Gehweg gepflastert, um einen barrierefreien Zugang ins Gelände zu ermöglichen. Dazu wurden die in die Jahre gekommenen Sitzgarnituren geschliffen und frisch lasiert. Auch ein Teil wichtiger Gartenarbeit wurde erledigt. Ohne die Unterstützung der Bank-Mitarbeiter seien sie nicht so weit gekommen, freute sich der OGV-Vorstandsvorsitzende Michael Kalker am Ende des Tages. Die Bank fördert das Projekt außerdem noch mit einer Spende von 500 Euro. Sein Dank geht ebenfalls an Max und Robert Keller und Daniel und Andreas Heringer für die Planung des Gehweges, an die Firma Naturstein Burkhart, Michael Burkhart, an den Malerbetrieb Peter Dausch und an Anne Frary und Christoph Behres vom Haus des Gastes Dahn für die Unterstützung.

Die Stadt Dahn kann sich außerdem über eine neu gestaltete Fläche rund um die Wassertretanlage in der Schillerstraße freuen. Und auch im Garten des Biosphärenhauses in Fischbach packten die Bank-Mitarbeiter an: Dort setzten sie unter anderem eine Vielzahl an Pflanzen und legten Zäune an.

In Bobenthal gibt es zusätzliche Helfer

Die ehrenamtlichen Arbeitseinsätze der VR-Bank-Mitarbeiter haben offensichtlich Geschäftskollegen dazu angeregt, ebenfalls ehrenamtlich aktiv zu werden. Wie Marina Keller von der VR-Bank mitteilt, kam Anfang des Jahres der IT-Dienstleister der Volks- und Raiffeisenbanken, die Atruvia, auf die Wasgau-Bank zu, weil sie von deren Raiffeisen-Aktionen erfahren habe. Die Mitarbeiter hätten die Idee so toll gefunden, dass man diesen Tag im Zusammenhang mit dem 150-jährigen Bestehen der Bank durch 150 helfende Hände besonders begehen wollte. Bei einem „Team-Building-Event“, das in der vorigen Woche stattgefunden hatte, kamen 25 Mitarbeiter der Atruvia nach Bobenthal und setzten dort einen großen Rundwanderweg instand. Die zu beschaffenden Materialien, die entlang des Rundweges durch die Helfer installiert wurden, wurden außerdem in Form einer Spende durch die Atruvia finanziert.

Die helfenden Hände der Atruvia wurden durch freiwillige Helfer aus der Gemeinde, überwiegend vom Gemeinderat, sowie von den agilen Rentnern und von den Mitarbeitern der VR Bank unterstützt. Folgende Punkte entlang des Rad- und Wanderwegs wurden hierbei um Liegebänke, Bäume oder Sitzgruppen verschönert: der Spielplatz an der Gemeindehalle, die Sitzgruppen an der Silbergrube, an der Wehranlage Bolzschließe/Schwarze Schließe und am Sangerweiher.

Der Einsatz habe sich gelohnt, stellt Marina Keller fest, es seien wunderbare Plätze im und um das Dorf entstanden.

Die Bank wird 150

Der „Raiffeisen-Tag“ der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau wurde im April 2018 ins Leben gerufen. Seitdem packen Beschäftigte der Bank ehrenamtlich an bei Projekten von Gemeinden und Vereinen, die im Geschäftsgebiet der Bank liegen; dieses umfasst die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland und Hauenstein sowie die Südpfalz. Der Einsatz zähle auch zu den Maßnahmen, die die Bank im Zusammenhang mit ihrer – 2021 zum zweiten Mal erfolgten – Zertifizierung für „Nachhaltiges Banking“ umsetze, informiert Vorstandsmitglied Bernd Lehmann, der selbst beim Projekt in der Schillerstraße in Dahn geholfen hat.

2022 feiert die Bank ihr 150-jähriges Bestehen. Und in diesem Jahr, so Lehmann, hätten sich so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie noch nie bereiterklärt, freiwillig mitanzupacken: Über 70 haben acht Projekte unterstützt. Daneben wurden Projekte mit einer Spende von insgesamt 4000 Euro unterstützt. Die VR Bank SÜW-Wasgau mit Sitz in Bad Bergzabern beschäftigt rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für über 72.000 Kunden zuständig sind.