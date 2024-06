In sechs von zehn Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land gibt es seit dieser Woche ganz offiziell eine Bambinifeuerwehr. Spielerisches Heranführen an die Arbeit der Feuerwehren ist nun auch in Obersimten angesagt.

Neun Kindern hatten am Donnerstagabend auf dem Freigelände vor dem Feuerwehrgerätehaus einen besonderen Tag – insgesamt gehören zehn Kinder der neuen Bambinifeuerwehr Obersimten an. Viele Geburtshelfer dieser waren gekommen, um die sechste Wehreinheit für Sechs- bis Zehnjährige in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land offiziell zu gründen. Das Betreuerteam, bestehend aus Denis Deutschmann, Nils Heß und Sven Häcker, bekam eine Gründungsurkunde.

Über die Wichtigkeit der Bambinifeuerwehren sprach der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Jürgen Noll, der selbst jahrzehntelang Feuerwehrmann war. Frühzeitig würden Kinder dadurch an das Feuerwehrwesen in der Gemeinschaft Gleichgesinnter herangeführt. Es sei eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Eigenschaften wie Freundschaft und Teamfähigkeit würden gefördert. Auch könnten die Eltern der Kinder für ein Ehrenamt gewonnen werden. Mit der nunmehr sechsten Bambinifeuerwehr gibt es 70 Kinder unter zehn Jahren mit diesem Hobby. Hinzu kommen ebenfalls 70 Kinder und Jugendliche in den sieben Jugendfeuerwehren der VG. Von diesen aus erfolge der Schritt in den aktiven, ehrenamtlichen Feuerwehrdienst.

Viele Gratulanten

Obersimtens Ortsbürgermeister Thorsten Höh begrüßte die positive Entwicklung bei der Löscheinheit. Die Bambini hätten bereits in den zurückliegenden Monaten bei diversen Aktionen mitgeholfen und so auf sich aufmerksam gemacht. Der Bezirksbeauftragte Südwest des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz, Hans Georg Balthasar aus Landau, sagte: „Heute ist ein besonderer Tag: Seit heute seid ihr richtige Feuerwehrleute. Fortan habt ihr gemeinsam am 6. Juni Geburtstag.“ Dem Gründungstag der neuen Bambinifeuerwehr Obersimten. Werner Oster, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Südwestpfalz erklärte voller Stolz: Die 23. Bambinifeuerwehr im Landkreis sei nun gegründet.

Vor dem obligatorischen Gründungsfoto war es am Ende des offiziellen Teils Wehrführer Simon Tigges, der seinen 18 Obersimter Wehrangehörigen dafür dankte, dass sie im zurückliegenden halben Jahr zehn Kinder soweit begeistern und bei der Stange halten konnten, dass es zur Gründung der neuen Bambinifeuerwehr kam.