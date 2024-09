Als siebte Gemeinde in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land hat nun auch in Bottenbach eine Bambini-Feuerwehr. 14 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren machen mit. Das Ziel: Auch in Zukunft eine starke Feuerwehr im Dorf haben.

Für Bottenbachs Bürgermeister Klaus Weber ist die neue Bambini-Feuerwehr nicht nur gut fürs Dorf, dessen Sicherheit und die Dorfgemeinschaft. Vielmehr haben die 14 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren eine „sinnvolle Freizeitbeschäftigung“, sagt Weber. Die Idee, schon die kleinsten Kinder für die Feuerwehr zu begeistern, ist keine Bottenbacher Erfindung. Die neue Wehr ist die siebte ihrer Art in der Verbandsgemeinde. Auch in Nachbar-Verbandsgemeinden gibt es ähnliche Projekte. Den Grundstein für die Bottenbacher Bambini hat Maike Herrmann gelegt. Sie ist Erzieherin in Kita und hat den Kleinsten die Feuerwehr und deren Arbeit nahegebracht.

Die Bambini-Ausbildung passiert auf spielerisch-spaßige Art und Weise. Laut Weber gibt es Unterricht zum Thema Brandschutz. Gefördert werden sollen Kameradschaft, Teamfähigkeit, Freundschaft, soziales Engagement und richtiges Verhalten in Notfallsituationen – also all das, was ein Feuerwehrmann und eine Feuerwehrfrau im aktiven Dienst brauchen.

Auch Kinder aus Nachbardörfern dürfen teilnehmen

Die Bambini sind Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Ab zehn Jahren steht dann der Wechsel in die Jugendfeuerwehr an, der aktive Dienst ist ab 16 Jahren möglich. Die Bambini-Feuerwehr ist somit die Vorstufe zur Jugendfeuerwehr. Der Bambini-Unterricht findet alle zwei Wochen in der Feuerwehr statt. Mitmachen dürfen nicht nur Kinder aus Bottenbach, sondern auch aus den umliegenden Dörfern.

Bei der Bottenbacher Feuerwehr ist man stolz auf die Jugendarbeit. Nachwuchssorgen wie in anderen Dörfern gebe es nicht, sagt Weber. Für ihn ist die Bottenbacher Feuerwehr nicht nur eine Einsatztruppe, die hilft, wenn es (buchstäblich) irgendwo brennt. Vielmehr sei die Feuerwehr im Dorf eine Institution, ein gesellschaftlicher Treff. Bei der Feuerwehr gibt es in diesem Jahr aber noch etwas zu feiern. Neben der Gründung der Bambini-Feuerwehr feiert die Jugendfeuerwehr ihren 25. Geburtstag. Gegründet wurde diese Einheit am 1. Januar 1998. Weil es so gut zu gleich zwei Geburtstagen passt, versprach Weber am Sonntag noch ein ganz besonderes Geschenk: Für die Feuerwehr-Jugend sollen in der Verbandsgemeinde Transportfahrzeuge angeschafft werden, damit die Truppe auch mobil ist.