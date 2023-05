Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Sirenennetz in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben wird wieder so ausgebaut, dass in jeder Ortsgemeinde mindestens eine Sirene vorhanden ist, die die Menschen im Katastrophenfall warnen und die Feuerwehrleute alarmieren kann. Über 250.000 Euro wird die Verbandsgemeinde in die Modernisierung investieren.

Bereits 2013/14 hatte der Feuerwehrausschuss beschlossen, dass in jedem Ort mindestens eine funktionierende Sirene vorhanden sein muss. Auslöser für diesen Beschluss war die Umstellung auf die digitale