Die Breitband-Initiative des Landkreises Südwestpfalz wird fortgesetzt. Nach den weiterführenden Schulen sollen als nächstes 19 Grundschulen im Kreis mit einer schnelleren Internetverbindung ausgestattet werden. Die Finanzierung dafür steht.

Um die 19 Grundschulen mit Glasfaser zu versorgen, fallen geschätzte weitere Kosten von mehr als einer Million Euro an. Ein Förderbescheid des Bundes dafür ging im August ein. Am 23. Oktober hat nun auch das Land seine Förderung zugesagt, wie die Kreisverwaltung am Donnerstag informierte. Aktuell werde die Ausschreibung der Maßnahme vorbereitet. Den Zuschlag erhalte das Telekommunikationsunternehmen, das die geringste Wirtschaftlichkeitslücke geltend mache, also weniger Fördermittel benötigt, weil es den größeren Teil der Kosten und des unternehmerischen Risikos auf sich nimmt.

Bereits 2018 wurden 34 Gewerbegebiete per Glasfaserleitung ans schnelle Internet angeschlossen, seit 2019 werden über 6000 Haushalte und alle weiterführenden Schulen im Rahmen des geförderten Breitbandausbaues versorgt. Damit sollen die Grundschulen zeitgemäß mit Bandbreiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde ausgestattet werden.

Weitere private Haushalte im Blick

Weitere private Haushalte sollen anschließend versorgt werden. Dies ermöglicht nun ein aktueller Förderbescheid des Bundes, wie Landrätin Susanne Ganster mitteilte: Der Landkreis erhält rund 19,6 Millionen Euro aus dem Breitbandförderprogramm des Bundes zur Versorgung der sogenannten weißen Flecken im Landkreis. Weiße Flecken sind jene Haushalte, deren verfügbare Bandbreite geringer als 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) im Download aufweist.

Um auch jene Bereiche mit einem schnelleren Internet zu versorgen, fallen Gesamtkosten für von rund 39,3 Millionen Euro an. Profitieren vom Ausbau werden mehr als 70 Ortschaften. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur übernimmt 50 Prozent der Kosten. Ein weiterer Förderantrag zur Co-Finanzierung der Maßnahme liegt bereits beim Land Rheinland-Pfalz. Ein Förderbescheid vom Land steht noch aus.

Noch ein Förderantrag für Gewerbegebiete

Noch in diesem Jahr plant der Landkreis, einen weiteren Förderantrag im Rahmen des aktuellen Sonderförderprogrammes Gewerbegebiete bei Bund und Land zu stellen. Mit dieser Sonderförderung sollen weitere Gewerbegebiete mit einem Gigabit-Anschluss versorgt werden, die wegen der bisherigen Förderrichtlinien von einer Förderung ausgeschlossen waren. Die möglichen Gebiete werden noch abgegrenzt. Nach aktuellem Stand können zehn weitere Gewerbegebiete in den Förderantrag aufgenommen werden.

Die Förderung in diesem Sonderaufruf setzt unter anderem folgendes voraus: Es muss sich um ein im Flächennutzungsplan ausgewiesenes bauplanungsrechtliches Gewerbe- oder Industriegebiet handeln, in dem mindestens drei Gewerbebetriebe ansässig sind. Und die zur Verfügung stehende Bandbreite muss bei mindestens drei Betrieben unter der förderrechtlichen Aufgreifschwelle liegt. Diese errechnet sich aus 30 Mbit/s pro internetverbundenem Arbeitsplatz zuzüglich 30 Mbit/s für die Unternehmensleitung.