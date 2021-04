„Es kann sich nur noch um Stunden oder Tage handeln, bis die Schilder stehen“, sagte Rieschweiler-Mühlbachs Bürgermeister Peter Roschy (SPD) am Montag im Gemeinderat und meinte damit die Schilder, die künftig in der Pirmasenser Straße in Höhmühlbach Tempo 30 als maximal zulässige Geschwindigkeit ausweisen.

Die verkehrspolizeiliche Anweisung, dass in der Pirmasenser Straße diese Höchstgeschwindigkeit gilt, „ist an den Landesbetrieb Mobilität rausgegangen. Der wird die entsprechenden Schilder jetzt montieren“, erläuterte Roschy. Die Kosten für die Beschilderung habe der Straßenbaulastträger zu tragen – die Straße ist eine Kreisstraße (K 15) – und nicht die Ortsgemeinde. Darauf werde man achten, unterstrich der Bürgermeister.

Zu schnell, zu laut, so lautet die massive Kritik der Anwohner in der Straße, was den Verkehr anbelangt. Deshalb fordern sie Tempo 30 in der Straße. Das wird jetzt ausgewiesen, lautete das Ergebnis einer Verkehrsschau. Allerdings nur bis die Straße ausgebaut ist. In der Straße soll eine neue Wasserleitung verlegt werden, im Anschluss soll eine neue Fahrbanddeckschicht aufgebracht werden, die den Lärm reduziert.

Dauerhaft Tempo 30 ist in klassifizierten Straßen, zu denen Kreisstraßen gehören, nur unter ganz besonderen Voraussetzungen eine Dauerlösung. Diese Voraussetzungen sind in der Pirmasenser Straße nicht gegeben.