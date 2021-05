Die Gemeinde will flexibel nutzbare Büroarbeitsplätze in Räumen des ehemaligen Schullandheimes anbieten. Als Kooperationspartner bei dem Vorhaben steht der Käufer des ehemaligen Schullandheimes, Miljan Radonjic, zur Verfügung.

Die Gemeinde bewirbt sich für das von der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz erarbeitete Modellprojekt „Dorf-Büros, Coworking Spaces in Rheinland-Pfalz“. Den entsprechenden Beschluss fasste der Rat am Montagabend einstimmig. Dabei geht es um die Bereitstellung von flexibel nutzbaren Büroarbeitsplätzen. „Vor allem Kommunen im ländlichen Bereich sollen davon profitieren“, machte Ortsbürgermeister Andreas Pein in der Ratssitzung klar.

Als Kooperationspartner der Gemeinde steht der Käufer des ehemaligen Schullandheimes, Miljan Radonjic, zur Verfügung. Die Verbandsgemeindeführung habe ihm gegenüber Bereitschaft signalisiert, den Antrag zu unterstützen, informierte er auf Nachfrage. Drei Jahre lang werden die Dorf-Büros professionell unterstützt und beraten. Maximal drei Kommunen werden unterstützt in den ersten drei Jahren. Außerdem verpflichtet sich die Kommune, weitere zwei Jahre das Dorf-Büro zu betreiben.

Auch Eppenbrunner könnten profitieren

Die Kosten von rund 100.00 Euro in den drei Jahren würde er übernehmen, so Radonjic. Er machte klar, dass neben den Seminarteilnehmern, 31 Betten seien geplant, auch die Eppenbrunner von einem Dorf-Büro profitierten.

„Keine Pendelzeiten und eine professionelle Arbeitsausstattung sowie Trennung von Privat- und Berufsleben“, skizzierte Radonjic die Vorteile. Nicht zuletzt profitiere auch der Einzelhandel und die örtliche Gastronomie von einem solchen Vorhaben. „Wenn man eine so moderne Ausstattung hätte, wäre das für Eppenbrunn ein Signal“, lautete Radonjics Fazit. Die Frage des zweiten Beigeordneten Marco Velten, warum er damit so kurzfristig komme, da das Projekt schon länger laufe, beantwortete Radonjic dahingehend, dass er von diesem Projekt erst vor kurzem Kenntnis erlangt habe.

Über die Ausgestaltung des Kooperationsvertrag wird zu einem späteren Zeitpunkt beraten. Andere Bedenken zu Kosten, Zustimmung der Verbandsgemeinde und eventuell zu einem Ausstieg konnte Jens Schuster ausräumen: „Die Gemeinde kann in dieser Phase immer noch die Reißleine ziehen“, sagte er. Die endgültige Zusage stehe erst in etwa vier Monaten an. „Heute entscheiden wir nur über den Antrag“, fasst er die Situation zusammen.

Bürgeranteil beim Straßenausbau steigt

Rückwirkend ab 2021 müssen die Bürger bei den wiederkehrenden Beiträgen tiefer in die Tasche greifen. Die vom Rat beschlossene Satzung für die Ausbau von Verkehrslagen sieht vor, dass die Bürger ab sofort statt wie bisher 60 künftig 70 Prozent zahlen müssen, gleichzeitig sinkt der Gemeindeanteil um 10 Prozent auf jetzt 30 Prozent.

Die Entscheidung darüber, welches Unternehmen an etwa 15 Bäumen im Freizeitpark und fünf weiteren Bäumen am ehemaligen Schullandheim das Totholz entfernt, ist auf die nächste Sitzung vertagt. Zwar lag dem Rat ein Angebot vor, jedoch einigte man sich darauf, ein zweites Vergleichsangebot einzuholen.