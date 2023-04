Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen Körperverletzung in zwei und Sachbeschädigung in drei Fällen hat das Amtsgericht Pirmasens am Montag einen 26-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt.

Über WhatsApp habe ihn sein Bruder provoziert, er „bekäme sein Leben nicht auf die Reihe“, erzählte der Angeklagte, der von Hartz-IV lebt, vor Gericht. Am Bahnhof in