Die Pläne für ein Gewerbegebiet rund um den Bahnhof Biebermühle werden konkret. Am Mittwoch zeigten Planer auf, was auf dem Gelände und im Bahnhofsgebäude möglich ist. Ein Zweckverband soll die Entwicklung des Geländes vorantreiben.

Landrätin Susanne Ganster und die beiden Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer, Rodalben, und Thomas Peifer, Thaleischweiler-Wallhalben, bescheinigten dem Areal bereits vor zwei Jahren großes Potenzial. „Durch eine Reaktivierung und Aufwertung der Brachflächen wollen wir dem Gewerbeflächenmangel in der Region Südwestpfalz entgegenwirken. Die Nachfrage ist trotz der Corona-Krise weiterhin hoch. Wir möchten Unternehmen eine Perspektive zur Ansiedlung aufzeigen und neue Arbeitsplätze für die Südwestpfalz gewinnen“, sagte Ganster.

Um die gewerbliche Entwicklung der verkehrsgünstig an der Schiene und nahe der Autobahn gelegenen Biebermühle voranzutreiben, waren zwei Machbarkeitsstudien – „Biebermühle“ und „Zukünftige Nutzungsmöglichkeiten des Bahnhofsgebäudes Pirmasens-Nord, Biebermühle“ – in Auftrag gegeben worden. Die Ergebnisse wurden am Mittwoch Vertretern der Kommunen bei einer Informationsveranstaltung vorgestellt.

Gewerbe auf 12,7 Hektar

Das Kaiserslauterer Büro BBP Stadtplanung Landschaftsplanung Part GmbB hat in seiner Studie „Biebermühle“ das gesamte Areal auf seine Eignung als Gewerbegebiet hin überprüft. BBP hält eine Fläche von etwa 12,7 Hektar für entwickelbar. Denkbar seien unter anderem die Ansiedlung von Handwerksbetrieben, Gewerbe und Industrie sowie Wissenschaft und Entwicklung. Weitere Nutzungsmöglichkeiten für Freiberufler, Coworking und Start-Ups könnten geschaffen werden.

Im Zentrum des Areals Biebermühle steht das Bahnhofsgebäude Pirmasens-Nord aus den 1930er Jahren. Peifer liegt die Sanierung des Bahnhofsgebäudes besonders am Herzen: „Im September 2019 bot sich für die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderung (EWFG) meiner Verbandsgemeinde die Gelegenheit, das Bahnhofsareal für 41.000 Euro zu ersteigern. Das in die Jahre gekommene Gebäude soll nach seiner Erneuerung nicht nur das Zentrum des neuen interkommunalen Gewerbegebiets werden, sondern auch eine wichtige Rolle für den Tourismus im Landkreis Südwestpfalz spielen“, betonte er. So ist im Erdgeschoss des Bahnhofsgebäudes eine Mobilitätszentrale inklusive Tourist-Info geplant. Daran wollen neben der Südwestpfalz Touristik und den beiden Verbandsgemeinden Rodalben und Thaleischweiler-Wallhaben gegebenenfalls auch die umliegenden Verbandsgemeinden mitwirken.

„Der Tourismus ist auch zukünftig ein bedeutsamer Wirtschaftsfaktor für die Südwestpfalz. Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, die Hotellerie und Gastronomie der Region, die stark unter den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie leiden, zu unterstützen“, so Landrätin Ganster. Ein Konzept für die Tourist-Info werde derzeit ausgearbeitet.

Bahnhofsgebäude neu nutzen

Das Dahner Planungsteam Südwest hat ein Konzept für die Reaktivierung des Bahnhofsgebäudes erstellt. Ergänzend zur Tourist-Info mit integrierter Mobilitätszentrale sieht es im Erdgeschoss beste Voraussetzungen für die Gastronomie, da dort zum Bahnsteig hin eine Ausgabemöglichkeit als Kiosk besteht. Als potenzielle Mieter in den beiden oberen Stockwerken sieht das Planungsteam Ärzte oder das DRK, aber auch Büroräume mit Coworking-Arbeitsplätzen. In der Schalterhalle im Erdgeschoss soll in Form einer Dauerausstellung zudem auf die Historie des Gebiets Biebermühle aufmerksam gemacht werden.

Inhalt der Machbarkeitsstudie war zudem die Überplanung und Umgestaltung des angrenzenden Vorplatzes, da dieser eine wichtige Rolle für den öffentlichen Personennahverkehr des Landkreises spielt. Darüber hinaus sind etwa 70 Stellplätze auf dem Vorplatz des Gebäudes geplant, sowie Abstellflächen für Fahrräder und E-Lade-Stationen.

In den nächsten Monaten soll ein Zweckverband gegründet werden, der die Entwicklung vorantreiben soll. An ihm wollen sich neben den beiden Verbandsgemeinden Rodalben und Thaleischweiler-Wallhalben auch die Stadt Rodalben, die Ortsgemeinden Thaleischweiler-Fröschen und Donsieders sowie die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz beteiligen.