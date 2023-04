Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Bau des Bahnhaltepunkts Rodalben-Neuhof zieht sich hin: Der Zweckverband SPNV betont, an dem Projekt festzuhalten, geht aber davon aus, dass die Umsetzung bis zum Ende des Jahrzehnts dauert.

Der neue Haltepunkt in Rodalben sei „integraler Bestandteil unseren Planungen für das Pfalznetz“, das ab Ende 2023 in Betrieb genommen werden soll, so Fritz Engbarth, Sprecher des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr