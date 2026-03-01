Die Eintrittspreise im Hauensteiner Freibad sollen nicht erhöht werden. Dafür sprach sich der Gemeinderat einstimmig aus.

Gestritten wurde im Gemeinderat jedoch darüber, wie das Defizit des Bades gesenkt werden könnte und ob die Gemeindeführung die energetische Sanierung verschläft. Andreas Wilde (SPD) monierte, dass jedes Jahr einfach über das alljährliche Defizit hinweggegangen werde.

Der Werkleiter hatte im Wirtschaftsplan einen Fehlbedarf von 112.000 Euro bei 40.000 Besuchern für das laufende Jahr berechnet. „Wir lassen uns das was kosten, aber irgendwann muss da auch mal Schluss sein“, erkärte Wilde. Mit einer Preiserhöhung lasse sich das schlecht auffangen. In der Energiekrise sei für ein Jahr an der Wassertemperatur gedreht worden. Das sei inzwischen nicht mehr der Fall. „Andere Bäder sind da noch kälter“, sagte das SPD-Ratsmitglied.

Der dritte Beigeordneter Stefan Kölsch (Grüne) verwies auf die geplante energetische Sanierung. „Wir sind da am Ball“, betonte Kölsch, während der erste Beigeordnete Timo Pust (Wählergruppe Hääschde) vor zu großen Erwartungen warnte. Das Förderprogramm des Bundes, auf das die Gemeindeführung derzeit hofft, sei stark überzeichnet. Einer Gesamtfördersumme für ganz Deutschland in Höhe von 330 Millionen Euro stünden Anträge in Höhe von 7,6 Milliarden Euro gegenüber.

Manfred Seibel (Grüne) forderte, jetzt schon mit den Vorbereitungen für einen baldigen Baubeginn anzufangen, um handlungsfähig zu sein. Auch ohne die Förderung müsse die Sanierung angegangen werden, weil damit bares Geld gespart werden könne. Was Michael Zimmermann (CDU) unterstützt. „Ich bin da vollkommen auf der Linie von Manfred Seibel“, so Zimmermann, der auf entsprechende Beschlüsse des Gemeinderates verwies.

Patrick Stöbener (Wählergruppe Hääschde) hingegen plädierte dafür, mit Ausschreibungen noch zu warten, was einen Wutausbruch von Seibel provozierte. „Das sind die Dinge, die mich nerven“, sagte Seibel. Mit einer Ausschreibung könnte die Gemeindeführung jetzt schon klären, wer das Projekt überhaupt machen kann und zu welchen realen Preisen. Das könnte schon erledigt sein, bis die Entscheidung zur Förderung fällt. „Wenn wir jetzt wieder warten, passiert dieses Jahr wieder nichts“, wetterte Seibel.