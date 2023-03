Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Badehose und Bikini rausgesucht: Am Dienstag, 6. Dezember, um 13 Uhr öffnet das Hallenbad in Waldfischbach-Burgalben. Zwei Jahre hat der Umbau gedauert. Auch in der benachbarten Bruchwiesenhalle wird wieder Sport getrieben. Ohne Publikum. Das traditionelle Fußballturnier am zweiten Weihnachtsfeiertag findet also erneut nicht statt.

Der Badebetrieb wird für die Allgemeinheit geöffnet. Nachdem alle Hebel in Bewegung gesetzt worden waren,