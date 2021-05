Mehr Zeit sollte einplanen, wer ab Montag auf der B10 unterwegs ist. Dann beginnt bei Münchweiler die Sanierung der Fahrbahn in Richtung Landau, die voraussichtlich bis zu den Sommerferien dauern wird.

Etwa zehn Wochen, also bis Mitte Juli, werden die Arbeiten an der B10 insgesamt dauern, wie der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern mitteilt. Saniert wird die Fahrbahn der B10 in Richtung Landau zwischen der Anschlussstelle Münchweiler und der Grünbrücke.

Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Abschnitten, wobei jeweils die zu sanierende Fahrbahn gesperrt wird. Der Verkehr wird dann im Wechsel auf einer Seite im Gegenverkehr geführt.

Zunächst werden in den ersten zwei Wochen die Mittelstreifenüberfahrten für die eigentliche Sanierung hergestellt. Dabei erfolgen die Arbeiten in einer sogenannten Inselbaustelle, also durch Einziehen der Überholspur.

Danach wird der Verkehr auf der Fahrtrichtung Landau mit jeweils einer Fahrspur in Richtung Pirmasens und Landau geführt. In diesem Bauabschnitt wird die Fußgängerbrücke überprüft. Die Abfahrt Münchweiler ist dabei in Richtung Pirmasens Zweibrücken gesperrt und wird über die Abfahrt Beckenhof umgeleitet.

Umleitung zum Ständenhof aus Richtung Pirmasens

Nach Abschluss dieser Prüfungen beginnen die eigentlichen Asphaltarbeiten auf der B 10 in Fahrtrichtung Landau. Dabei wird der Verkehr ab der Ausfahrt Münchweiler auf die Gegenfahrbahn geleitet. Die Abfahrt Ständenhof ist dabei in Richtung Landau gesperrt und wird über die Abfahrt Hinterweidenthal umgeleitet.

Die Sanierung kostet rund 1,06 Millionen Euro und wird vom Bund finanziert. Mit den Arbeiten wurde die Firma Eurovia Teerbau GmbH aus Neunkirchen beauftragt.

Busse der Linie 256 fahren anders

Für Busse der Linie 256 gilt während der Bauarbeiten ein eingeschränktes Fahrplanangebot. Die Haltestelle Waldfriedhof kann mit den Fahrten 256-101, 256-103 und 256-107 nicht mehr bedient werden, wie die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft GmbH mitteilt. Von der letzten Haltestelle in Pirmasens-Volksgarten verläuft der Fahrtweg direkt und ohne Halt über Ruhbank, Lemberg zur nächsten Haltestelle in Ruppertsweiler, Münchweiler und gegebenenfalls Leimen.