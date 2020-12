Wer auf der B10 diese Woche in Richtung Landau fahren will, muss zeitweise einen Umweg in Kauf nehmen. Denn die B10 wird ab Annweiler in Fahrtrichtung Landau am Mittwoch, 16. Dezember, bis Donnerstagmorgen gesperrt.

Ab Mittwoch um 7 Uhr wird die B10 nach Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität ab der Anschlussstelle B48 Annweiler bis zur Anschlusstelle L508 Birkweiler gesperrt werden. Die Gegenrichtung ist von der Sperrung nicht betroffen. Der Teilabschnitt von der Anschlusstelle B48 Annweiler bis Anschlussstelle L490 Queichhambach bleibt bis Donnerstag, 17. Dezember, morgens um 5 Uhr gesperrt. Der Teilabschnitt von Anschlussstelle L490 Queichhambach bis Anschlussstelle L508 Birkweiler ist am Mittwoch um 20 Uhr wieder offen. Die Umleitung erfolgt über die B48 Waldhambach und L509 Wollmesheim.

Grund für die Sperrung ist laut LBM die Sanierung kleinerer Schadstellen, die vorm Einsetzen des Winterfrostes behoben werden müssen. Andernfalls würden sich über Winter größere und tiefere Schadstellen bilden, wodurch eine Gefährdung der Verkehrssicherheit entsteht. Die Dauer der Sperrung sei erforderlich, da der Reparatur-Asphalt vor dem Überfahren mehrere Stunden aushärten müsse. Die Straßenmeisterei Annweiler werde dann weitere Unterhaltungsarbeiten durchführen.