Die Bauarbeiten auf der B10 bei Hinterweidenthal sind abgeschlossen, die Baustelle ist geräumt. Seit dem Wochenende fließt der Verkehr vierspurig über die neue Bahnbrücke.

Damit wurden die Arbeiten, wie zuletzt vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) angekündigt, noch vor den Osterferien fertig. Kleinere Restarbeiten stehen noch an, sie können aber weitgehend ohne größere Verkehrseinschränkungen erledigt werden. Seit 2019 wurde im Bereich Kaltenbach bei laufendem Verkehr gebaut. Das Projekt hat sich in die Länge gezogen, weil in der Bauphase umgeplant wurde. Die alte Bahnbrücke, die eigentlich hätte erhalten werden sollen, wurde doch erneuert. Das war eine Folge der Überprüfung aller wichtigen Brückenbauwerke durch den Bund.

Rund 6,5 Millionen Euro waren für diesen Streckenabschnitt der B10 bei Hinterweidenthal vorgesehen, alleine 4,8 Millionen Euro waren für die Brücke eingeplant, unter der die Wieslauterbahn verkehrt.