Es kommt Bewegung in das Genehmigungsverfahren für den dreispurigen B-10-Ausbau an der berüchtigten Felsnase bei Hauenstein. Am Freitag entschied sich die Zentrale des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Koblenz auf den Erörterungstermin zu verzichten, das wegen Corona nicht stattfinden konnte. Das gilt auch für ein zweites B-10-Projekt.

Der LBM in Kaiserslautern verweist seit Monaten auf den Erörterungstermin, der in jedem Planfeststellungsverfahren Pflicht ist, um Bedenkenträger gegen ein Projekt anzuhören. Termine mit voraussichtlich über 20 Teilnehmern auf engem Raum sind aktuell jedoch wegen der Coronavirus-Pandemie ein Unding. Und eine Videokonferenz funktioniert nicht, da rein theoretisch jeder Bürger, der was gegen das Projekt hat, zugeschaltet werden müsste, wenn er das wollte. Also hing das Genehmigungsverfahren für den Ausbau an der Felsnase sowie den Bau eines Lkw-Großparkplatzes bei Wilgartswiesen in der Luft bis zum Ende der Pandemie. Das bestätigte auch der LBM in Koblenz auf Anfrage der RHEINPFALZ. In „näherer Zukunft“ sei ein solcher Termin nicht realisierbar, meinte die LBM-Sprecherin Birgit Küppers.

Behörde nutzt Schlupfloch

Es gibt aber für solche Situationen ein Schlupfloch. Es gibt nämlich nicht nur Planfeststellungsverfahren sondern auch das „Planungssicherstellungsgesetz“. „Der Gesetzgeber hat der Planfeststellungsbehörde im Bundesfernstraßengesetz und insbesondere im Planungssicherstellungsgesetz die Möglichkeit eröffnet, auf die Durchführung des Erörterungstermins zu verzichten“, erläutert am Freitag die LBM-Sprecherin. Deshalb wird nicht nur für den Ausbau der B10 an der Felsnase auf den Erörterungstermin verzichtet, sondern auch im Verfahren „Ausbau der B 10 mit Neubau der Rastanlage Wilgartswiesen“, wie Küppers weiter mitteilte.

Der Ausbau an der Felsnase sieht laut den Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren eine neue Fahrbahn aus Richtung Landau nach Pirmasens vor, die 20 Meter in den Wald rückt und sechs Meter höher liegen wird. Hier entstehen zwei Fahrbahnen und eine Standspur mit zusammen 10,5 Metern Breite. Die vorhandene Fahrbahn soll später für den Verkehr in Richtung Landau als eine Fahrbahn mit Standspur dienen.

Das Projekt einer neuen Rastanlage bei Wilgartswiesen beinhaltet eine Umgestaltung der B-10-Anschlussstelle Hermersbergerhof/Wilgartswiesen mit Rastanlage für 30 Lastwagen und Toilettenanlage.